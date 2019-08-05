Пн, 5.08.2019
Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Летучая мышь напугала пассажиров в самолете: смотри видео!

Летучая мышь напугала пассажиров в самолете: смотри видео!

ФОТО: CandyBox Images / PantherMedia / CandyBox Images

Пассажирский лайнер на всякий случай обыскали и продезинфицировали!

На борту самолета американской авиакомпании Spirit Airlines, который совершал рейс из города Шарлотт (штат Северная Каролина) в Ньюарк (штат Нью-Джерси), произошел курьезный инцидент. Спустя полчаса после того, как самолет оторвался от земли, пассажиры заметили в салоне летучую мышь, сообщает Independent.

Летевший этим рейсом Питер Скаттини снял видео, на котором видно, что испуганные стюардессы и пассажиры кричат и закрываются руками от мыши. Один из путешественников даже скрылся от животного в туалете. В итоге летучую мышь поймали и благополучно доставили в аэропорт.

Spirit Airlines подтверждает, что на одном из наших недавних рейсов из Шарлотт в Ньюарк была обнаружена летучая мышь. Ее загнали в уборную, а на земле забрали сотрудники службы по контролю за животными. Самолет на всякий случай обыскали и продезинфицировали. Вероятно, она попала на борт в Шарлотт, когда в самолете проводилась уборка. Во время инцидента никто не пострадал, включая летучую мышь,

– рассказывает представитель авиакомпании.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ