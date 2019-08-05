Летучая мышь напугала пассажиров в самолете: смотри видео!

Пассажирский лайнер на всякий случай обыскали и продезинфицировали!
На борту самолета американской авиакомпании Spirit Airlines, который совершал рейс из города Шарлотт (штат Северная Каролина) в Ньюарк (штат Нью-Джерси), произошел курьезный инцидент. Спустя полчаса после того, как самолет оторвался от земли, пассажиры заметили в салоне летучую мышь, сообщает Independent.
Here’s a crazy flight experience. A bat was on the plane headed to Newark. It came out while the plane was in the air. Luckily no one was hurt. One of the passengers caught it and put it in the bathroom. @karenhunter pic.twitter.com/lV0HgHptjY— My friends call me Lisa (@adrilisasmiddle) July 31, 2019
Летевший этим рейсом Питер Скаттини снял видео, на котором видно, что испуганные стюардессы и пассажиры кричат и закрываются руками от мыши. Один из путешественников даже скрылся от животного в туалете. В итоге летучую мышь поймали и благополучно доставили в аэропорт.
Spirit Airlines подтверждает, что на одном из наших недавних рейсов из Шарлотт в Ньюарк была обнаружена летучая мышь. Ее загнали в уборную, а на земле забрали сотрудники службы по контролю за животными. Самолет на всякий случай обыскали и продезинфицировали. Вероятно, она попала на борт в Шарлотт, когда в самолете проводилась уборка. Во время инцидента никто не пострадал, включая летучую мышь,
– рассказывает представитель авиакомпании.