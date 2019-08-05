Летучая мышь напугала пассажиров в самолете: смотри видео!

Spirit Airlines подтверждает, что на одном из наших недавних рейсов из Шарлотт в Ньюарк была обнаружена летучая мышь. Ее загнали в уборную, а на земле забрали сотрудники службы по контролю за животными. Самолет на всякий случай обыскали и продезинфицировали. Вероятно, она попала на борт в Шарлотт, когда в самолете проводилась уборка. Во время инцидента никто не пострадал, включая летучую мышь,