Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 августа 2019 года

Лев

У Львов будет аж четыре очень благоприятных дня — понедельник, вторник, а также 9 и 10 августа. В эти дни им лучше не отлынивать от работы и сосредоточиться на новых делах. Конечно, старые проблемы тоже могут давать о себе знать, но с ними будет разбираться гораздо проще. Опасаться стоит только 7 августа, когда звезды и планеты могут сделать так, что у Львов проснутся их пороки и слабости, а сильные стороны словно отключатся и атрофируются.

На этой неделе Львы могут стать более уверенными в себе, более харизматичными и обаятельными. Это очень хорошо скажется на любовной сфере, на успехах во флирте и знакомствах. Тем, кто уже находится в отношениях, придется немного сбавить темп, чтобы вторая половинка не подумала, что Львы намеренно торопят события.

Дева

У Дев эта неделя будет идеальной для любви и романтики. Это касается не только тех, кто уже нашел вторую половинку, но и тех, кто этим занят прямо сейчас. Астролог советует не забывать проверять любовную совместимость перед началом отношений. Предусмотрительность лишней точно не будет в период с 5 по 11 число.

Что до семейных отношений, то в них Дев ожидает большая удача, однако, не стоит торопить события и терять голову. Семейным Девам и вовсе лучше сторониться конфликтов. Павел Глоба советует не нести весь негатив с работы домой. Должны быть четкие границы, которые переступать не стоит. Новые дела пока лучше не начинать — стоит сфокусироваться на том, что еще не доделано и требует скорейшего завершения.

Весы

У Весов на этой неделе будет много новых возможностей, а также хорошее настроение и удача. Проявить осторожность лучше только в понедельник, когда звезды и планеты будут находить в диссонансе. В остальные дни можно начинать новые дела. В любви Весам поможет искренность и доброта.

Астролог отмечает, что на этой неделе у Весов может получиться сильно изменить свою жизнь в положительную сторону. Для этого потребуется немного смелости, веры в себя и удачи, которая посетит их 9 и 10 августа. Настало время избавиться от всего лишнего, а также устремить свой взор вперед, в будущее. Жизнь потребует от Весов чего-то нового и яркого.

Скорпион

Скорпионам улыбнется удача 11 августа, в воскресенье. На выходных лучше заняться домашними делами, сделать уборку по правилам фэн-шуй. Это поможет привлечь успех и удачу. 7 августа стоит опасаться конфликтных ситуаций, ругани и негатива. Большие проблемы в этот день и в целом в середине рабочей недели могут настать в личной жизни — в отношениях со второй половинкой, родителями, детьми.