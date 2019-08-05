Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 августа 2019 года

Павел Глоба, один из самых именитых астрологов, поможет вам преодолеть все преграды на пути к успеху. Следуя его советам, вы сможете понять, как и где искать удачу на этой неделе, пишет Dailyhoro.
Эта неделя будет довольно благоприятной, поэтому любые преграды, которые появятся у вас на пути, старайтесь переступать смело и без задержек.
Овен
Финансовая сфера для Овнов станет основной и эффективной. Денежные приметы на каждый день недели помогут представителям этого Знака привлечь больше денег и удачи. Также в этом плане полезно будет делиться своими мыслями и успехами с близкими людьми. Начальству, коллегам и партнерам по бизнесу желательно говорить о себе только хорошее. Не нужно бояться рекламировать себя.
В общении с людьми преградой будет чрезмерная искренность и импульсивность. Для Овнов такие черты являются одними из основных, поэтому избавиться от них будет крайне непросто. Лучше держать свои грандиозные планы в секрете, не конфликтовать ни с кем. Особенно это касается понедельника — самого неблагоприятного дня недели. Самые позитивные и продуктивные дни — 9 и 10 августа.
Телец
Тельцам на этой неделе лучше не рисковать. Это касается всех сфер жизни и всех ее граней. Павел Глоба советует не принимать поспешных решений в любви и в делах, принимать на веру всё, что говорят люди, игнорировать советы авторитетных личностей и мудрых людей. Близкие тоже могут дать совет, который окажется полезен. Эти советы будут наиболее актуальными для тех Тельцов, которые постоянно вынуждены работать и общаться с людьми.
На выходных астролог рекомендует как следует отдохнуть, чтобы сохранить свой энергетический потенциал. На буднях придется много встречаться с проблемами, решать неурядицы и отражать нападки врагов, негативных мыслей. Дома лучше не затевать ремонта или переезда, глобальной уборки. Если и захочется что-то сделать, то лучше не привлекать к этому домочадцев, вторую половинку. 7 числа лучше обойтись даже без легких замечаний, чтобы не навлечь беду.
Близнецы
Первые два дня недели будут очень позитивными для представителей этого Знака Зодиака. Близнецам желательно избегать общения с эгоистичными людьми, потому что это время стоит потратить на тех, кто действительно хочет быть рядом и помогать во всем. Деловое общение может быть абсолютно бесцельным и неэффективным, поэтому лучше сторониться переговоров и полемики.
Это будет идеальное время для путешествий, смены обстановки, новых знакомств в интернете, а также для грандиозных покупок. Пришло время сделать самим себе нечто приятное и полезное. Можно заняться личными делами, попробовать найти новую работу или увлечение. Если делиться позитивом, можно обрести любовь и дружбу.
Рак
Начнется неделя с минорной ноты, потому что в понедельник могут появиться множественные неурядицы и проблемы во всех сферах жизни. Многие Раки станут более ревнивыми и завистливыми.
Астролог советует Ракам сфокусироваться на каждой из сфер, особенно 7 и 8 августа, когда настроение звезд будет наилучшим. В среду и четверг можно заниматься покупками, работать в поте лица, начинать какие-то новые проекты и завершать старые. Конец недели лучше провести с родными и близкими, в домашних делах.
Лев
У Львов будет аж четыре очень благоприятных дня — понедельник, вторник, а также 9 и 10 августа. В эти дни им лучше не отлынивать от работы и сосредоточиться на новых делах. Конечно, старые проблемы тоже могут давать о себе знать, но с ними будет разбираться гораздо проще. Опасаться стоит только 7 августа, когда звезды и планеты могут сделать так, что у Львов проснутся их пороки и слабости, а сильные стороны словно отключатся и атрофируются.
На этой неделе Львы могут стать более уверенными в себе, более харизматичными и обаятельными. Это очень хорошо скажется на любовной сфере, на успехах во флирте и знакомствах. Тем, кто уже находится в отношениях, придется немного сбавить темп, чтобы вторая половинка не подумала, что Львы намеренно торопят события.
Дева
У Дев эта неделя будет идеальной для любви и романтики. Это касается не только тех, кто уже нашел вторую половинку, но и тех, кто этим занят прямо сейчас. Астролог советует не забывать проверять любовную совместимость перед началом отношений. Предусмотрительность лишней точно не будет в период с 5 по 11 число.
Что до семейных отношений, то в них Дев ожидает большая удача, однако, не стоит торопить события и терять голову. Семейным Девам и вовсе лучше сторониться конфликтов. Павел Глоба советует не нести весь негатив с работы домой. Должны быть четкие границы, которые переступать не стоит. Новые дела пока лучше не начинать — стоит сфокусироваться на том, что еще не доделано и требует скорейшего завершения.
Весы
У Весов на этой неделе будет много новых возможностей, а также хорошее настроение и удача. Проявить осторожность лучше только в понедельник, когда звезды и планеты будут находить в диссонансе. В остальные дни можно начинать новые дела. В любви Весам поможет искренность и доброта.
Астролог отмечает, что на этой неделе у Весов может получиться сильно изменить свою жизнь в положительную сторону. Для этого потребуется немного смелости, веры в себя и удачи, которая посетит их 9 и 10 августа. Настало время избавиться от всего лишнего, а также устремить свой взор вперед, в будущее. Жизнь потребует от Весов чего-то нового и яркого.
Скорпион
Скорпионам улыбнется удача 11 августа, в воскресенье. На выходных лучше заняться домашними делами, сделать уборку по правилам фэн-шуй. Это поможет привлечь успех и удачу. 7 августа стоит опасаться конфликтных ситуаций, ругани и негатива. Большие проблемы в этот день и в целом в середине рабочей недели могут настать в личной жизни — в отношениях со второй половинкой, родителями, детьми.
Эта неделя прекрасно подходит для работы в команде, для максимальной отдачи в делах. Это очень важный период для тех Скорпионов, которые находятся на распутье — нужно сделать правильный выбор, а для этого лучше прислушаться в к своей интуиции. Многие представители этого Знака неуступчивы, что лучше поменять как можно скорее.
Стрелец
Любовная сфера для Стрельцов будет очень важна. Звезды сейчас расположены так, что удача сама найдет Стрельцов, особенно 5 и 6 августа, когда планеты и звезды будут в полной гармонии. На этой неделе лучше не ностальгировать и не заострять внимание на прошлом. Всё плохое лучше оставить там, за бортом времени.
Астролог рекомендует Стрельцам почаще находиться среди людей, посещать людные места и ходить на свидания, общаться, знакомиться. Можно отправляться в командировки, причем не только в другой город, но ив другую страну. Это идеальная неделя для отдыха. Можно отправиться в путешествие, если есть такая возможность.
Козерог
Негативная энергетика вызывает болезни. Избавиться от нее на этой неделе можно при помощи осторожного общения с людьми, своевременного отдыха, домашней уборки и избавления от ненужного хлама. Не нужно провоцировать окружающих на отрицательные эмоции — лучше стараться дружить со всеми и находить общий язык.
Также негативная энергетика дает о себе знать, когда люди чего-то не успевают. Козерогам необходимо следовать своим планам и не рисковать почем зря. Астролог советует сфокусировать внимание на простых и понятных задачах, четко продумывать свои планы, не торопиться и обращать внимание на мелочи. Также Козерогам поможет адекватная реакция на критику окружающих.
Водолей
У представителей этого Знака Зодиака неделя может выдаться очень насыщенной и позитивной. 5, 6, 9 и 10 августа Водолеев ждет большая удача, причем во всех сферах жизни. 7 августа лучше заниматься переговорами максимально осторожно. Находить общий язык с людьми стает очень непросто, так что придется искать компромиссы, чего Водолеи делать не любят.
В любви тоже лучше уметь договариваться и не гнуть свою линию. Еще один важный совет касается энергетических вампиров. Их лучше игнорировать, не пытаясь договориться или начать открытый конфликт.
Рыбы
Рыбам удастся на этой неделе исполнить желания и мечты. Для этого астролог советует им трудиться, не покладая рук, полностью отдавать себя работе или любви. Угнаться за двумя зайцами, скорее всего, не получится, но можно попробовать уделить внимание любви. На выходных. Это будет хорошее время для романтических встреч и знакомств. На буднях же энергия звезд станет идеальной для работы и планирования.
Павел Глоба считает, что в жизнь рыб может вернуться старая любовь или дружба. Быть может, пришло время закопать топор войны и начать всё заново. Это хорошее время для общения, совместной работы, встреч с дальними родственниками. Полезно на настроении отразится смена обстановки. Можно отправиться в путешествие или обновить гардероб. Шопинг хорошо скажется на попытках поймать волну позитива.