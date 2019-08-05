Гороскоп по месяцам рождения

В астрологии произошел переворот: одни утверждают, что гороскопы по знаку Зодиаку потеряли свою ценность, другие говорят о кардинальных планетарных переменах и 13-м знаке Змееносце, третьи считают, что характер определяется по лунному знаку, а остальные и вовсе предлагают вернуться к старому проверенному разделению на месяцы, которое расскажет о вас куда больше, чем Зодиакальный гороскоп.

Январь

Январцы — люди с железным характером и непрошибаемой внутренней силой. Даже если это самый добрый и гибкий человек, не обольщайтесь — никакие жизненные невзгоды не сломят его. Жизненный путь — путь лидера. Подсознательно ищут себе в спутники того, кто смог бы конкурировать с ними. Волевые, целеустремленные, самоуверенные люди января, что удивительно, страдают от своей силы — им трудно найти тех, кто соответствует им.

Февраль

Обаятельные, легкие и романтичные на первый взгляд февральцы прячут настоящих себя под маской. На самом деле это очень самовлюбленные люди, у которых много начатых дел и слишком мало достигнутых целей. Рожденные зимой могут быть как очаровательными позерами, так и добрейшими миротворцами, несущими мир и счастье людям. Но все они мучаются от волнообразного настроения, что делает их непредсказуемыми и даже опасными людьми.

Март

Миролюбивые, честные, чувствительные люди, рожденные весной, болезненно переносят критику. Мнительность и восприимчивость часто делает их нерешительными и осторожными. Однако эксперты сайта dailyhoro.ru уверены: если рожденные в марте смогут совладать со своими эмоциями, то непременно достигнут успеха. Если же они выберут путь, диктуемый чувствами, то могут вогнать себя в жесткие рамки.

Апрель

Рожденные в апреле — это настоящие материалисты и смельчаки. Нет ничего, что могло бы их испугать. Очень решительные люди и самоуверенные лидеры, которые под вдохновением от своих гениальных идей порой забывают о чувстве такта. У них есть все возможности добиться в жизни небывалых высот. В любви очень чувственные и пылкие, всегда устремлены к личностному росту и внутреннему равновесию.

Май

Упрямые, несгибаемые люди, которые никогда не уступают. Но при желании с ними можно договориться . Настроение таких людей очень непостоянно, зато в отличие от многих других они не вымещают свои эмоции на окружающих. Это верные и надежные товарищи. В отношениях с противоположным полом очень нежные, а в работе — всегда на высоких должностях. Догнать и перегнать их практически невозможно. Июнь

Рожденные в июне — люди информации, новых идей, своенравия и преображения. По натуре очень восприимчивы, но прячут это за броней обид. Интересные и талантливые личности, которые могут стать прекрасными деятелями искусства, если направят кипучую энергию в правильное русло. Если же пустят все на самотек — могут обрасти пороками и слабостями, перечеркнув свое блистательное будущее.

Июль