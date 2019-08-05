Гороскоп по месяцам рождения

Астрологи подошли к изучению человеческих душ с неожиданного края, создав альтернативный гороскоп. По их мнению, месяц рождения иногда дает более развернутую характеристику, чем знак Зодиака.
В астрологии произошел переворот: одни утверждают, что гороскопы по знаку Зодиаку потеряли свою ценность, другие говорят о кардинальных планетарных переменах и 13-м знаке Змееносце, третьи считают, что характер определяется по лунному знаку, а остальные и вовсе предлагают вернуться к старому проверенному разделению на месяцы, которое расскажет о вас куда больше, чем Зодиакальный гороскоп.
Январь
Январцы — люди с железным характером и непрошибаемой внутренней силой. Даже если это самый добрый и гибкий человек, не обольщайтесь — никакие жизненные невзгоды не сломят его. Жизненный путь — путь лидера. Подсознательно ищут себе в спутники того, кто смог бы конкурировать с ними. Волевые, целеустремленные, самоуверенные люди января, что удивительно, страдают от своей силы — им трудно найти тех, кто соответствует им.
Февраль
Обаятельные, легкие и романтичные на первый взгляд февральцы прячут настоящих себя под маской. На самом деле это очень самовлюбленные люди, у которых много начатых дел и слишком мало достигнутых целей. Рожденные зимой могут быть как очаровательными позерами, так и добрейшими миротворцами, несущими мир и счастье людям. Но все они мучаются от волнообразного настроения, что делает их непредсказуемыми и даже опасными людьми.
Март
Миролюбивые, честные, чувствительные люди, рожденные весной, болезненно переносят критику. Мнительность и восприимчивость часто делает их нерешительными и осторожными. Однако эксперты сайта dailyhoro.ru уверены: если рожденные в марте смогут совладать со своими эмоциями, то непременно достигнут успеха. Если же они выберут путь, диктуемый чувствами, то могут вогнать себя в жесткие рамки.
Апрель
Рожденные в апреле — это настоящие материалисты и смельчаки. Нет ничего, что могло бы их испугать. Очень решительные люди и самоуверенные лидеры, которые под вдохновением от своих гениальных идей порой забывают о чувстве такта. У них есть все возможности добиться в жизни небывалых высот. В любви очень чувственные и пылкие, всегда устремлены к личностному росту и внутреннему равновесию.
Май
Рожденные в июне — люди информации, новых идей, своенравия и преображения. По натуре очень восприимчивы, но прячут это за броней обид. Интересные и талантливые личности, которые могут стать прекрасными деятелями искусства, если направят кипучую энергию в правильное русло. Если же пустят все на самотек — могут обрасти пороками и слабостями, перечеркнув свое блистательное будущее.
Июль
Те, кому посчастливилось родиться в июле, обладают сложным и противоречивым характером. Живут под покровом тайны, стремятся к свободе и независимости, но получив желаемое, теряют всякий вкус к жизни. Рожденные в июле живут для себя, эгоистично и даже иногда надменно воспринимая окружающих. К счастью, повышенное обаяние перекрывает эгоистичные нотки в характере, и им многое сходит с рук.
Август
Рожденные в конце лета — очень живые и увлекающиеся люди, которые знают толк в земных радостях. Живут ярко, любят себя и заряжают оптимизмом окружающих. Их отличает позитивное восприятие и активная жизненная позиция, многие люди готовы бездумно следовать за ними, ведь рядом с такими личностями всегда кипит жизнь. Правда, будучи яркими представителями гороскопа, эти персоны могут попасть на крючок недоброжелателей и завистников из-за своей наивности.
Сентябрь
Рожденные в этом месяце — очень сложные люди с богатым внутренним миром. Внешне выглядят простодушно, но если узнать их поближе, можно увидеть множество противоречий в характере, свойственных талантливым людям. Их переполняют сомнения, страхи, тревоги, а недостаток эмоциональной подпитки лишает и веры в себя. Удивительной особенностью людей октября можно назвать необъяснимые случайности и приключения, которые происходят с ними практически каждый день.
Ноябрь
Перед вами ящик Пандоры. Это очень таинственные люди, которые затмят своей загадочностью всех остальных представителей гороскопа. Воля, обаяние и подвижный ум — три кита, на которых основывается характер этих необычных личностей. Именно среди них встречаются роковые женщины и рисковые мужчины. Обладают способностью влиять на людей магнетически, подчинять их своей воле. Если бы их не переполняли внутренние противоречия, они бы с легкостью могли покорить этот мир, заставив его играть по своим правилам.
Декабрь
Рожденные в декабре — очень рассудительные люди, которые считаются оплотом мудрости и земной логики. Это бесконечные идеалисты, которые живут и действуют ради благих целей. Их невозможно сломить, но в процессе жизни они иногда попадают в сложные ситуации из-за личных глубоких представлений о жизни. В их числе довольно много авторитетных людей, к мнению которых прислушиваются окружающие.