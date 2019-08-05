Пн, 5.08.2019
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СМИ сообщили о помолвке Леонардо Ди Каприо (ФОТО)

Леонардо Ди Каприо

ФОТО: SCANPIX

Стало известно имя возлюбленной всемирно известного актера.

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, судя по всем, решил расстаться со своим статусом холостяка. По информации западных изданий, Лео женится на 22-летней модели Камиле Моррона.

Как известно, Ди Каприо не любит распространяться о своей личной жизни, но некоторые представители окружения актера рассказали, что знаменитость тайно сделала предложение своей возлюбленной.

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Capital Pictures

Отмечается, что на столь серьезный шаг Ди Каприо натолкнул его друг - Брэд Питт: якобы Леонардо познакомил приятеля со своей девушкой, и тот заявил о необходимости срочно жениться.

ФОТО: GOL/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

Также в Сети ходят слухи о том, что Камила якобы уже ждет ребенка от Леонардо Ди Каприо. В качестве доказательств журналисты приводят тот факт, что девушка отдает в последнее время предпочтение одежде свободного кроя, а на недавних вечеринках она отказывается от алкоголя.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

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