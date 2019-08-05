СМИ сообщили о помолвке Леонардо Ди Каприо (ФОТО)

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, судя по всем, решил расстаться со своим статусом холостяка. По информации западных изданий, Лео женится на 22-летней модели Камиле Моррона.

Как известно, Ди Каприо не любит распространяться о своей личной жизни, но некоторые представители окружения актера рассказали, что знаменитость тайно сделала предложение своей возлюбленной.

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Capital Pictures

Отмечается, что на столь серьезный шаг Ди Каприо натолкнул его друг - Брэд Питт: якобы Леонардо познакомил приятеля со своей девушкой, и тот заявил о необходимости срочно жениться.

ФОТО: GOL/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

Также в Сети ходят слухи о том, что Камила якобы уже ждет ребенка от Леонардо Ди Каприо. В качестве доказательств журналисты приводят тот факт, что девушка отдает в последнее время предпочтение одежде свободного кроя, а на недавних вечеринках она отказывается от алкоголя.