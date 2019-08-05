«Красивая и утонченная»: фанаты оценили новое фото Судзиловской с отдыха в Калифорнии

Актриса Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с пляжа Калифорнии, где она сейчас отдыхает. Знаменитость продемонстрировала поклонникам длинные стройные ноги и пожелала всем доброго дня.

Фолловеры пришли в восторг от снимка знаменитости, отметив, что в свои 45 лет Олеся выглядит потрясающе. В очередной раз фанаты восхитились стройной фигурой артистки и оставили на ее странице множество комплиментов.