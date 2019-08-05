Рыжий из «Иванушек» рассказал, как переживает разрыв с женой

Андрей Григорьев-Аполлонов переживает кризис на пороге 50-летия. Певец признался, что у него в жизни продолжается черная полоса: сначала он потерял друга — Олега Яковлева, потом ушла из жизни его родная сестра. А недавно он расстался с женой, с которой прожил в браке 16 лет, рассказывает издание «7дней.ру».
Рыжий из «Иванушек» рассказал, что пока не дошел до того состояния, когда чувствуется потребность в разговоре с психологом. Отвлечься от грустных мыслей ему помогает работа. А еще в его жизнь приносят радость дети: сыновья Иван и Артемий. После разрыва родителей мальчики остались жить с папой. На время пока он находится на гастролях, ребята переезжают к маме, которая, по слухам, сейчас живет с баскетболистом Андреем Зубковым.
Андрей сожалеет о крахе своей семейной жизни. Он говорит, что до сих пор сильно любит Марину, но признает, что их чувства охладели еще пару лет назад. Певец готов был простить любимой всё, даже измену, но видимо разбитую чашку уже не склеить.
Судя по всему, к новым серьезным отношения Григорьев-Аполлонов пока не готов. Он говорит, что проводит свободное время за просмотром сериалов или встречами с друзьями. Кстати, недавно в СМИ распространилась тревожная новость о том, что артист начал спиваться на фоне драмы в жизни. Его не очень свежий вид на фото только подогревал эти слухи. Но «рыжик» отрицает наличие проблем с алкоголем.