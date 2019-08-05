Рыжий из «Иванушек» рассказал, как переживает разрыв с женой

Рыжий из «Иванушек» рассказал, что пока не дошел до того состояния, когда чувствуется потребность в разговоре с психологом. Отвлечься от грустных мыслей ему помогает работа. А еще в его жизнь приносят радость дети: сыновья Иван и Артемий. После разрыва родителей мальчики остались жить с папой. На время пока он находится на гастролях, ребята переезжают к маме, которая, по слухам, сейчас живет с баскетболистом Андреем Зубковым.

Андрей сожалеет о крахе своей семейной жизни. Он говорит, что до сих пор сильно любит Марину, но признает, что их чувства охладели еще пару лет назад. Певец готов был простить любимой всё, даже измену, но видимо разбитую чашку уже не склеить.