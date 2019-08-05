Супруга Макрона сделала омолаживающую операцию

Первая леди Франции Брижит Макрон сделала пластическую операцию по омоложению. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.
Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений. В течение двух дней 66-летняя супруга Эмманюэля Макрона восстанавливалась в Версале, а затем отправилась в президентскую резиденцию на берегу Средиземного моря.
Говорят, что для операции по омоложению супруга президента Франции выбрала Американскую больницу в Париже, которая пользуется огромной популярностью у знаменитостей и имеет отделение пластической хирургии, предлагающее «передовые методы».
Брижит Макрон старше Эмманюэля на 25 лет. Они познакомились еще в школе, где Брижит учила своего будущего мужа французскому языку.