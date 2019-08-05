Пн, 5.08.2019
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Супруга Макрона сделала омолаживающую операцию

Бриджит Макрон

ФОТО: JP PARIENTE/SIPA / JP PARIENTE/SIPA

Первая леди Франции Брижит Макрон сделала пластическую операцию по омоложению. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений. В течение двух дней 66-летняя супруга Эмманюэля Макрона восстанавливалась в Версале, а затем отправилась в президентскую резиденцию на берегу Средиземного моря.

Говорят, что для операции по омоложению супруга президента Франции выбрала Американскую больницу в Париже, которая пользуется огромной популярностью у знаменитостей и имеет отделение пластической хирургии, предлагающее «передовые методы».

Брижит Макрон старше Эмманюэля на 25 лет. Они познакомились еще в школе, где Брижит учила своего будущего мужа французскому языку.

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