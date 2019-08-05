Видео с камер наблюдения: тусовщик совершил нелепую кражу в одном из пабов Таллинна

«Эй ты - тот, кто вчера вечером украл ковер с логотипом Hell Hunt! Будь добр, верни его!» – написали на странице заведения в Facebook.

«Если кто-то сможет дать контакты этого персонажа, будем рады отблагодарить вас в пабе! Sharing is caring!» – недавно добавили в публикацию.

Судя по комментариям, подобное уже случалось в заведении несколько лет назад.

«Опять? Такое ведь уже случалось пару лет назад?» – написал подписчик. Представители заведения ответили, что такая история действительно случалась три года назад.

«Мы не знаем, почему этот ковер так нравится посетителям», –добавили они.

Портал Elu24 связался с заведением и узнал, пойман ли воришка. «Проблема уже решена благодаря тому, что многие делились публикацией в Facebook», – подтвердили в пабе.

«Это просто пьяный клиент, которому показалось, что это хорошая идея», – добавили они.