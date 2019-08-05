Пн, 5.08.2019
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Решила всех свести с ума: Анфиса Чехова опубликовала фото в душе

Телеведущая показала целую серию снимков, на которых звезда позирует под струями воды, рассказывает Пятый канал.

Телеведущая Анфиса Чехова не перестает радовать поклонников фотографиями в купальнике, демонстрирующими шикарную фигуру звезды. Недавно знаменитость в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок из душа. Анфиса в синем бикини стоит под струями воды, показывая свои формы.

Анфиса Чехова

ФОТО: Instagram

Поклонники пришли в восторг от фигуры ведущей, однако некоторые задались вопросом, почему Чехова принимает душ в одежде: «Какая шикарная фигура»; «Все классно, но без купальника обычно в душ ходят»; «Решила всех свести с ума»; «Всегда душ в купальнике принимаешь?», — оставили комментарии фолловеры.

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