Лицом Victoria's Secret впервые стала модель-трансгендер

Компания впервые в своей истории заключила подобный контракт, чем удивила многих поклонников, сообщает Пятый канал.
Впервые лицом Victoria’s Secret стала модель-трансгендер Валентина Сампайо (22). Однако это уже не первые прорыв девушки — в 2017 году она стала героиней французского Vogue.
Недавно бразильянка поделилась снимком с бэкстейдж своей фотосессии для культового бренда нижнего белья. В кадре Валентина позирует в белом халате. Из украшений на ней только золотые серьги и несколько цепочек.
«Никогда не переставайте мечтать», — посоветовала Сампайо под фото.
Тот факт, что Victoria’s Secret заключили контракт с трансгендерной моделью, удивил многих. Менее чем год назад директор бренда по маркетингу Эд Разик заявлял, что сотрудничество с моделями plus size и трансгендерами не вписывает в политику компании.
«Рассматривали ли мы такую возможность? Само собой. Но пришли к выводу, что не пойдем этим путем. Не думаю, что мы должны ориентироваться на всех возможных покупательниц. Мы работаем на конкретную аудиторию. С моделями-трансгендерами, как и с девушками plus size, мы сотрудничать не будем. Наше шоу — это 42-минутная сказка», — цитирует слова Разика DailyMail.