Лицом Victoria's Secret впервые стала модель-трансгендер

Впервые лицом Victoria’s Secret стала модель-трансгендер Валентина Сампайо (22). Однако это уже не первые прорыв девушки — в 2017 году она стала героиней французского Vogue.

Недавно бразильянка поделилась снимком с бэкстейдж своей фотосессии для культового бренда нижнего белья. В кадре Валентина позирует в белом халате. Из украшений на ней только золотые серьги и несколько цепочек.

«Никогда не переставайте мечтать», — посоветовала Сампайо под фото.

Тот факт, что Victoria’s Secret заключили контракт с трансгендерной моделью, удивил многих. Менее чем год назад директор бренда по маркетингу Эд Разик заявлял, что сотрудничество с моделями plus size и трансгендерами не вписывает в политику компании.