Риелторы пристыдили коллегу за странную рекламу дома. На самом деле его снимок просто огонь...

Дилан Джейк работает риелтором в американском городе Сент-Питерсберг, который расположен в штате Флорида. 30 июля мужчина опубликовал на сайте Zillow, где находятся данные о недвижимости, пост с домом, который он должен был продать. И не сказать, что это был стандартный снимок здания.

При этом в описании риелтор тоже не забыл пошутить.

Приносите свои маршмеллоу к костру и стройте дом своей мечты!

ФОТО: Сеть

Дилан уточнил, что городские власти приказали снести сгоревший дом и теперь участок из-под него продается по земельной стоимости — за 99 тысяч долларов. В качестве ещё одного преимущества риелтор написал, что в этом благоприятном районе не так уж много свободных участков.

Сам дом был сожжен девять месяцев назад, передает слова Дилана телеканал Bay News 9. Как он пояснил в интервью журналистам, все было сделано ради дополнительной рекламы, которую бы вызвал необычный снимок.

Это просто горящая сделка, которую запостили в интернете, и людям это понравилось. Это же сделано для того, чтобы привлечь ваше внимание.

Но это не единственная причина, по которой Дилан взял именно этот снимок для иллюстрации недвижимости. Потенциальные покупатели, как говорит хитрый риелтор, обязательно поймут, что этого дома не будет.

Причина, по которой мы поставили фотографию дома в огне, в том, что вы уже знаете, что это имущество будут сносить, так что вы сами сможете построить собственный дом мечты. Это креативный маркетинг. Это ниша. И я заставил людей говорить об этом.

ФОТО: Сеть

Сам дом сгорел уже девять месяцев назад, а его фотографию в огне сделал 60-летний Джон Уелш, который живет по соседству.

Мой племянник позвонил мне этим утром и сказал, что мой снимок во всех газетах, и я такой: «Что?!» Мне кажется, это классно.

Как Дилан уточнил изданию Tampa Bay Times, прикрепи он обычную фотографию дома на сайте, никто бы на него не среагировал подобным образом и люди бы звонили и спрашивали, сколько стоит ремонт этого дома.