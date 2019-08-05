Фото Насти Каменских в купальнике породило слухи о беременности певицы

Пользователи Сети бурно обсуждают личную жизнь известной украинской певицы Насти Каменских, которая не так давно официально связала себя узами брака со своим коллегой по музыкальному дуэту Алексеем Потапенко, выступающим под псевдонимом Потап, пишет Topnews.