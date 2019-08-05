Пн, 5.08.2019
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Фото Насти Каменских в купальнике породило слухи о беременности певицы

Настя Каменских

ФОТО: Instagra,

Пользователи Сети бурно обсуждают личную жизнь известной украинской певицы Насти Каменских, которая не так давно официально связала себя узами брака со своим коллегой по музыкальному дуэту Алексеем Потапенко, выступающим под псевдонимом Потап, пишет Topnews.

В кадре звезда позирует на борту яхты в бикини.

«Когда твой день начинается с морского солнца», - прокомментировала снимок Настя Каменских на испанском языке.

Однако подписчики певицы обратили внимание на изменения в фигуре звезды и ершили, что она беременна.

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

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