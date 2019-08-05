Виктория Лопырева надела купальник с соблазнительными вырезами

36-летняя Виктория Лопырева отдыхает с 29-летним Игорем Булатовым на берегу Средиземного моря. Пара наслаждается теплой погодой в испанской Марбелье, рассказывает Cosmo.
Роскошный курорт славится своими песчаными пляжами и красивой природой. В городе любят отдыхать миллионеры и искушенные модники — недалеко от пристани находятся бутики самых крупных модных брендов.
«Мисс Россия 2003» похвасталась своей фигурой через полгода после рождения первенца, сына Марка-Лионеля. Звездная мать показала соблазнительный образ. Модель надела слитный купальник нежно-мятного оттенка и с глубокими вырезами по бокам. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости и показал ее оголившуюся грудь. Виктория добавила в свой образ дерзость очками с зеркальными стеклами и распустила волосы.
Свою фотографию участница Лопырева сопроводила мотивационным посланием. «Только то, что делает вас счастливыми, имеет смысл», — написала Лопырева.
Посол ООН в России по борьбе с дискриминацией уточнила у поклонников, как им удается поддерживать свое хорошее настроение. «Расскажите, как вы повышаете свои вибрации?» — спросила она.
Подписчики поделились со звездой своими проверенными способами хорошего самочувствия. «Ранняя пробежка в семь в лесу, потом десять минут медитации около воды»; «Помогать людям, также, как и вы, Вика»; «Любимой музыкой, приятными воспоминаниями, улыбкой сына», — написали они.
Знаменитость поддержала фанатов эмоджи аплодисментов, которые оставила под их комментариями.