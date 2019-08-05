Пн, 5.08.2019
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Почему в турецких отелях не размещают одиноких мужчин

Отель в Турции. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

Такое отношения у турецких отельеров появилось благодаря системе «Все включено».

На популярных турецких курортах (Алания, Анталия, Белек, Кемер, Сиде и Мармарис) туристы могут столкнуться с тем, что работники гостиниц не заселяют одиноких мужчин или мужские компании. Исключение не делают даже для родственников.

На самом деле такое отношения у турецких отельеров появилось благодаря системе «Все включено». Персонал уверен, что мужчины приезжают в Турцию для того, чтобы как следует погулять, а это означает, что они будут напиваться в барах, буйствовать и нарушать покой ночью. Большинство отелей в Турции рассчитаны на семейный отдых, поэтому стараются оберегать себя от подобных инцидентов.

Интересно, что по отношению к женщинам подобных санкций нет. Чаще туроператоры сразу публикуют список отелей, где не будут рады одиноким мужчинам. В нем есть как шикарные пятизвездочные гостиницы, так и небольшие отели.

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