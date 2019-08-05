Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Слон снял бюстгальтер с модели Playboy Франсии Джеймс в сафари-парке американского города Мертл-Бич (штат Южная Каролина, США). Девушка отреагировала на безобидное нападение с юмором: она прикрыла руками грудь и со смехом отбежала в сторону, сообщает Сегодня со ссылкой на The Sun.
На кадрах видно, как модель подходит к животному и гладит его, разговаривая на камеру. В этот момент 34-летняя самка хоботом снимает бюстгальтер женщины.
Ролик возмутил пользователей сети. Многие обвинили модель в небрежном отношении к животным. "Не понимаю, зачем использовать зверей для рекламы своего тела", – писали одни. Другие же утверждали, что сцена была подстроена, и Джеймс намеренно чем-то намазала грудь, чтобы привлечь слониху.