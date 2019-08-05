Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

На кадрах видно, как модель подходит к животному и гладит его, разговаривая на камеру. В этот момент 34-летняя самка хоботом снимает бюстгальтер женщины.

Ролик возмутил пользователей сети. Многие обвинили модель в небрежном отношении к животным. "Не понимаю, зачем использовать зверей для рекламы своего тела", – писали одни. Другие же утверждали, что сцена была подстроена, и Джеймс намеренно чем-то намазала грудь, чтобы привлечь слониху.