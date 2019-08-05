Пн, 5.08.2019
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  • Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

baby elephant playing in the mud in Kruger park, South Africa

ФОТО: BERANGERE DUFORETS / PantherMedia / BERANGERE DUFORETS

Слон снял бюстгальтер с модели Playboy Франсии Джеймс в сафари-парке американского города Мертл-Бич (штат Южная Каролина, США). Девушка отреагировала на безобидное нападение с юмором: она прикрыла руками грудь и со смехом отбежала в сторону, сообщает Сегодня со ссылкой на The Sun.

На кадрах видно, как модель подходит к животному и гладит его, разговаривая на камеру. В этот момент 34-летняя самка хоботом снимает бюстгальтер женщины.

Ролик возмутил пользователей сети. Многие обвинили модель в небрежном отношении к животным. "Не понимаю, зачем использовать зверей для рекламы своего тела", – писали одни. Другие же утверждали, что сцена была подстроена, и Джеймс намеренно чем-то намазала грудь, чтобы привлечь слониху.

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