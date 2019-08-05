Умер Вилли Токарев: что будут делить наследники

Вилли Токарев был разнорабочим, почтальоном, таксистом, пел в ресторанах для русских эмигрантов в Америке, убирал квартиры, перебирал библиотеку у какого-то богача, мыл полы в пекарне. Тогда он и подумать не мог, что к концу жизни станет миллионером и будет иметь множество квартир по обе стороны Атлантики, пишут Дни.ру.
В Москве Вилли Токарев жил на Зубовском бульваре, а потом разбогател и стал обладателем элитной недвижимости в сталинском доме на Котельнической набережной. Именно ему артист посвятил знаменитый хит "Высотки".
Ориентировочная стоимость этой квартиры, как пишет kp.ru, не менее 60 миллионов рублей. Соседом певца был юморист Ефим Шифрин. В разные годы в этом доме жили балерина Галина Уланова, актриса Фаина Раневская.
Тут же, в соседнем крыле, Вилли несколько лет назад присматривал двушку для создания студии. В советские годы эта квартира принадлежала известному композитору и военному дирижеру Семену Чернецкому, который переехал сюда в 1945 году, когда дом начал заселяться.
Есть у Токарева и двухкомнатная квартира с видом на порт и набережную Ялты. Она оценивается в 13 миллионов рублей. Однако самая дорогая жилплощадь шансонье находится в Нью-Йорке, где живет его семья. Теперь наследникам предстоит поделить все движимое и недвижимое имущество артиста.
На миллионы певца претендуют 53-летний сын Антон Виленович Токарев (петербургский автор и исполнитель в стиле шансон, певец, радиоведущий) от первого брака, 29-летний сын от второго брака, третья жена Юлия Бединская-Токарева и ее дети – 19-летняя Эвелина Токарева и 16-летний Милен Токарев. Главная битва, как ожидается, развернется за авторские права на песни Вилли Ивановича.
Напомним, российский певец и композитор Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Певец скончался в связи с онкологическим заболеванием. В течение последнего месяца он находился в одной из московских клиник. О времени и дате прощания станет известно позднее.