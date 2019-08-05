Фото и видео! Главарь бразильской банды притворился своей дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы

Бразильский преступник Клаувино да Сильва притворился собственной 19-летней дочерью и попытался выйти за пределы тюрьмы в Рио-де-Жанейро, сообщает Сноб со ссылкой на The Guardian
Да Сильва надел силиконовую маску, парик и вещи своей дочери — розовую футболку с пончиками и обтягивающие джинсы. Предполагается, что он планировал оставить девушку в камере вместо себя, когда она пришла его навестить. Сотрудники тюрьмы сказали, что преступника выдала его нервозность.
Да Сильву отправили в тюрьму строгого режима, где его ждут дисциплинарные наказания. Сейчас правоохранители расследуют причастность дочери преступника к его побегу.
Клаувино да Сильва руководил одной из крупнейших преступных группировок, которая контролировала незаконный оборот наркотиков в Рио-де-Жанейро. В 2005 году под властью банды «Красная команда» находилось больше половины самых опасных районов города.