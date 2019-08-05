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  • Фото и видео! Главарь бразильской банды притворился своей дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы

Фото и видео! Главарь бразильской банды притворился своей дочерью, чтобы сбежать из тюрьмы

Brasiilia gängijuht Clauvino da Silva üritas oma tütreks kehastanuna vanglast põgeneda

ФОТО: / AP/Scanpix

Бразильский преступник Клаувино да Сильва притворился собственной 19-летней дочерью и попытался выйти за пределы тюрьмы в Рио-де-Жанейро, сообщает Сноб со ссылкой на The Guardian

Да Сильва надел силиконовую маску, парик и вещи своей дочери — розовую футболку с пончиками и обтягивающие джинсы. Предполагается, что он планировал оставить девушку в камере вместо себя, когда она пришла его навестить. Сотрудники тюрьмы сказали, что преступника выдала его нервозность.

ФОТО: Secretariat of Penitentiary Administration of Rio de Janeiro / AP/Scanpix

Да Сильву отправили в тюрьму строгого режима, где его ждут дисциплинарные наказания. Сейчас правоохранители расследуют причастность дочери преступника к его побегу.

ФОТО: / AP/Scanpix

Клаувино да Сильва руководил одной из крупнейших преступных группировок, которая контролировала незаконный оборот наркотиков в Рио-де-Жанейро. В 2005 году под властью банды «Красная команда» находилось больше половины самых опасных районов города.

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