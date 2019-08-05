Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки

Гастрольный тур Divide британского исполнителя Эда Ширана, который признался, что страдает от социального беспокойства, стал самым кассовым в истории музыки. Артист заработал 736,7 млн долларов за два года концертов по всему миру, пишет The Guardian.
Согласно информации издания, на данный момент Эд Ширан продал 8,5 миллионов билетов. Его тур длится уже два с половиной года и посвящен выходу поальбома Divide. Кассовые сборы тура Ширана превысили 736 млн долларов, учитывая, что 12 концертов тура еще не были сыграны.
До популярного британца рекордсменом считалась рок-группа U2. Музыканты смогли заработать 736,4 млн за два года и продали 7,3 миллиона билетов.
Сегодня тур Divide побил рекорд мирового тура, установленный U2. Сейчас это самый посещаемый и самый кассовый тур за все время. Большое спасибо за каждого из вас, кто пришел на шоу. 12 шоу осталось, никогда не забуду это,
– написал Эд Ширан в своем Instagram.