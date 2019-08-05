Чего лучше остерегаться: гороскоп от Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 августа

Даже самая низкая совместимость - не повод хлопать дверью и уходить разочарованными. Каждый человек представляет собой набор тайн и скрытых позитивных или негативных качеств.

Важно верить в силу любви, которая возвышает позитивные черты человека и сводит на нет его негативные стороны.

Дева

У Дев на этой неделе есть возможность устроить свою личную жизнь. Одиноким представителям данного знака удастся найти вторую половинку либо познакомиться с человеком, который идеально подходит для этой роли. Предусмотрительность лишней не будет - это лучше, чем прыгать в омут с головой. Кроме того,

в период с 5 по 11 августа Девам придется сделать выбор - на что потратить большую часть своего времени, не ставя рекордов по многозадачности. Бежать за двумя зайцами сразу чревато проблемами.

Весы

Весам стоит находиться ближе к веселым, оптимистичным и добрым людям с хорошим чувством юмора. На этой неделе есть вероятность погружения в депрессивное настроение, но смех, позитив, любовь, дружба и общение с приятными людьми спасут.

В будни астролог советует стремиться к спокойствию и размеренности. Нужно остерегаться фальшивых чувств и притворства. Люди, которые часто лгут или не вызывают доверия, должны остаться за бортом. Весам необходимо фильтровать свое окружение,

чтобы не натыкаться на обиды и негатив, и не принимать критику близко к сердцу.

Скорпион

Скорпионам необходимо следовать жизненным принципам, свойственным их знаку Зодиака. Это будет неделя, когда риски и авантюры принесут только разочарование. Полезно получать новые знания, причем совершенно не важно, из какого источника - из книг, обучающих видео, от коллег или близких людей.

Желательно сохранять физическую активность. Это поможет избавиться от негатива и депрессивных мыслей. Не стоит проявлять равнодушие к своим целям, физическому и духовному состоянию.

Стрелец

У Стрельцов основной станет сфера финансов - работа и бизнес. Они могут отправляться за покупками, обновлять гардероб, тратить деньги на развлечения и новые знания. В целом неделя будет очень насыщенной для тех, кто знает, на что нужно тратить деньги.

В конце недели звезды советуют представителям этого знака заняться домашними делами. Главное - не быть равнодушными ко всему, что требует немедленного выполнения.

В общении с людьми не стоит обращать внимание на слухи и сплетни - они могут пустить под откос дружбу и любовь.

Козерог

Козерогам можно заниматься поисками новых увлечений и хобби. Это прекрасное время для смены работы, новых знакомств, шопинга.

Даже домашние хлопоты не смогут ввергнуть Козерогов в усталость и апатию: наоборот - уборка успокоит нервы и поможет привести в порядок мысли.

На выходных Козерогам понадобятся тишина и покой. Выходные нужны для отдыха, потому что неделя может выдаться очень непростой и насыщенной. Могут появиться новые обязанности, а может, и с неимоверной силой вспыхнет энтузиазм относительно начатых и оставленных ранее планов.

Водолей

Водолеев ожидает приятный визит старого знакомого или дальнего родственника. Вполне возможно, что кто-то из них напишет в социальной сети или позвонит, чтобы узнать, как дела. Это хороший знак, поэтому не нужно отказывать людям во внимании.

В работе и в делах может начаться период проблем и неурядиц, которые приведут к стрессу. В свою очередь, это плохо отразится на сне и отдыхе Водолеев.

Рыбы

Наладить гармонию и избавиться от ненужных мыслей Рыбам поможет перестановка мебели в доме. Это хороший способ сменить обстановку, повысить общий энергетический фон, улучшить настроение.

В делах на работе потребуются терпение и выдержка. Не будет лишней также и самокритика - важно видеть в себе все изъяны и не бояться исправлять их.