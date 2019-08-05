Чего лучше остерегаться: гороскоп от Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 августа
По словам известного российского астролога, грядущая неделя будет достаточно спокойной, предсказуемой и весьма позитивной для большинства людей. Одной из важнейших сфер жизни станет денежная, потому что ожидается усиление финансовых энергетических потоков, пишет Daylihoro.
Овен
Овны приложат много усилий для поиска новых целей, возможностей, обретения мотивации. Поможет им в этом сила слова и мысли. Важно настроиться на волну успеха. Не нужно бояться делиться своими мыслями с правильными людьми, которые подскажут что-то полезное, направят по верному пути. В целом
эти семь дней станут для Овнов временем удачи и позитива. Возможны приятные встречи со старыми знакомыми, новые знакомства, причем не только делового, но и любовного характера.
Семейным Овнам или тем, кто уже давно находится в отношениях, стоит добавить любви немного пикантности. Можно сделать любимому человеку приятный сюрприз, придумать что-то интересное для двоих.
Телец
Тельцам на этой неделе удачу принесет умение ставить себя на место другого человека. Вполне возможно, что к представителям этого знака часто будут обращаться за дельным советом окружающие. Скорее всего, таким образом люди постараются наладить связь с Тельцами, так что им нужно проявить внимательность, стараться слушать и слышать близких и друзей.
Тельцы не относятся к самым ревнивым знакам Зодиака, но давать им повода для ревности на этой неделе нельзя.
Это будет опасное время для внутрисемейных разборок и ссор, так что лучше отложить их на потом либо решить все с помощью компромиссов, сев за стол переговоров.
В бизнесе и работе Тельцам желательно тщательнее продумывать планы в понедельник и вторник, потому что они могут сорваться из-за мелочи.
Близнецы
У Близнецов продолжается период внутренних изменений. Вполне возможно, что представители этого знака изменят свое мнение относительно каких-то фактов, событий, людей. Все мы допускаем ошибки, и иногда нужно просто принять их. Не стоит позволять тщеславию и гордости безраздельно править своей жизнью.
Что до общения с людьми и сферы любви, то тут у Близнецов возникнут некоторые временные затруднения. Проблема в постоянных перепадах настроения, которые могут их посещать.
Стоит быть проще к окружающим и не заражать их своими переживаниями и сомнениями. Важно помнить о своих главных достоинствах.
Рак
Финансовые дела и работа для Раков выйдут на первый план. Звезды и планеты хотят, чтобы представители этого знака Зодиака не боялись временной дисгармонии. В начале недели может произойти нечто странное и непредвиденное, но не надо бить тревогу - любые неурядицы временны. С середины недели небесные тела станут более созидательными. Воскресенье лучше посвятить любимым делам или отдыху.
Не стоит забывать о чувстве долга, которое может дать сбой в период с 5 по 11 августа. У каждого из нас есть свои обязанности, о которых надо помнить всегда, чтобы избежать новых проблем.
Лев
Львам звезды советуют сфокусироваться на любовных делах. Особенно это касается тех, кто находится в отношениях. Можно попробовать перевести их на более высокий уровень. Например, сделать предложение второй половинке или вместе с ней спланировать свадьбу, обсудить дальнейшую жизнь под одной крышей.
Даже самая низкая совместимость - не повод хлопать дверью и уходить разочарованными. Каждый человек представляет собой набор тайн и скрытых позитивных или негативных качеств.
Важно верить в силу любви, которая возвышает позитивные черты человека и сводит на нет его негативные стороны.
Дева
У Дев на этой неделе есть возможность устроить свою личную жизнь. Одиноким представителям данного знака удастся найти вторую половинку либо познакомиться с человеком, который идеально подходит для этой роли. Предусмотрительность лишней не будет - это лучше, чем прыгать в омут с головой. Кроме того,
в период с 5 по 11 августа Девам придется сделать выбор - на что потратить большую часть своего времени, не ставя рекордов по многозадачности. Бежать за двумя зайцами сразу чревато проблемами.
Весы
Весам стоит находиться ближе к веселым, оптимистичным и добрым людям с хорошим чувством юмора. На этой неделе есть вероятность погружения в депрессивное настроение, но смех, позитив, любовь, дружба и общение с приятными людьми спасут.
В будни астролог советует стремиться к спокойствию и размеренности. Нужно остерегаться фальшивых чувств и притворства. Люди, которые часто лгут или не вызывают доверия, должны остаться за бортом. Весам необходимо фильтровать свое окружение,
чтобы не натыкаться на обиды и негатив, и не принимать критику близко к сердцу.
Скорпион
Скорпионам необходимо следовать жизненным принципам, свойственным их знаку Зодиака. Это будет неделя, когда риски и авантюры принесут только разочарование. Полезно получать новые знания, причем совершенно не важно, из какого источника - из книг, обучающих видео, от коллег или близких людей.
Желательно сохранять физическую активность. Это поможет избавиться от негатива и депрессивных мыслей. Не стоит проявлять равнодушие к своим целям, физическому и духовному состоянию.
Стрелец
У Стрельцов основной станет сфера финансов - работа и бизнес. Они могут отправляться за покупками, обновлять гардероб, тратить деньги на развлечения и новые знания. В целом неделя будет очень насыщенной для тех, кто знает, на что нужно тратить деньги.
В конце недели звезды советуют представителям этого знака заняться домашними делами. Главное - не быть равнодушными ко всему, что требует немедленного выполнения.
В общении с людьми не стоит обращать внимание на слухи и сплетни - они могут пустить под откос дружбу и любовь.
Козерог
Козерогам можно заниматься поисками новых увлечений и хобби. Это прекрасное время для смены работы, новых знакомств, шопинга.
Даже домашние хлопоты не смогут ввергнуть Козерогов в усталость и апатию: наоборот - уборка успокоит нервы и поможет привести в порядок мысли.
На выходных Козерогам понадобятся тишина и покой. Выходные нужны для отдыха, потому что неделя может выдаться очень непростой и насыщенной. Могут появиться новые обязанности, а может, и с неимоверной силой вспыхнет энтузиазм относительно начатых и оставленных ранее планов.
Водолей
Водолеев ожидает приятный визит старого знакомого или дальнего родственника. Вполне возможно, что кто-то из них напишет в социальной сети или позвонит, чтобы узнать, как дела. Это хороший знак, поэтому не нужно отказывать людям во внимании.
В работе и в делах может начаться период проблем и неурядиц, которые приведут к стрессу. В свою очередь, это плохо отразится на сне и отдыхе Водолеев.
Рыбы
Наладить гармонию и избавиться от ненужных мыслей Рыбам поможет перестановка мебели в доме. Это хороший способ сменить обстановку, повысить общий энергетический фон, улучшить настроение.
В делах на работе потребуются терпение и выдержка. Не будет лишней также и самокритика - важно видеть в себе все изъяны и не бояться исправлять их.
В целом же неделя будет размеренной. Этот период подходит для завершения важных дел и выполнения привычных обязанностей.