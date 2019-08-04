Если вы слышите эти звуки, вам пора к врачу: четыре примера из медицинской практики

Пульсация в ушах

Если вы слышите собственный пульс, это верный признак повышенного артериального давления. По данным Национальной службы здравоохранения Англии, более 25% взрослого населения страдают этим недугом, но даже не замечают, что с ними происходит что-то неладное. А стоило бы, ведь высокое давление увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Свист в ушах

Бывает, что свист, жужжание или шипение, возникающие в ушах, никак не связаны с внешними раздражителями. В этом случае причина может крыться в самом органе слуха, и это довольно распространённая проблема, впрочем, легко решаемая. Если шум долго не проходит и доставляет дискомфорт, лучше сходить к врачу. В больнице первым делом проверят на ушную инфекцию и наличие серной пробки.

Свист из лёгких

Свистящий звук, доносящийся из лёгких при вдохе или выдохе, может говорить о болезни верхних дыхательных путей. А вот что это конкретно — инфекция или первый признак астмы — станет известно только после медицинского обследования. Инфекции, если они не проходят сами по себе, лечат антибиотиками. С астмой обычно борются с помощью ингалятора.

Хруст в суставах