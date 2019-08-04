Родителям такое не покажешь: Maruv представила новый скандальный клип 18+

В видео певица предстала в ботфортах из латекса и кимоно.
Эпатажная певица, создательница хитов Drunk Groove, Focus On Me и Siren Song, Maruv представила свою первую за долгое время песню на русском языке под названием «Между нами».
У меня заготовка этой песни родилась еще несколько лет назад, и я думала отдать ее другому артисту, но в какой-то момент мне предложили рекламный контракт, к которому этот трек идеально подходит. С контрактом в итоге не срослось, а песня и идея клипа классные. Благодаря срыву договоренностей у нас остался вот такой крутой продукт, так что все, что ни делается, к лучшему!
– поделилась Maruv.
Вместе с песней состоялась премьера сексуального клипа. Пожалуй, слова здесь лишние — нужно смотреть!