Эталон женской красоты! Похорошевшая Порошина в топике привела фанатов в восторг

Многодетная мать и звезда театра и кино предстала в лимонном топе и белой юбке. Мария Порошина подчеркнула приобретенный за лето загар, отдав предпочтение актуальному оттенку.

Ранее этим секретом с подписчиками делилась Екатерина Шпица. Девушка утверждала, что светло-желтая палитра превосходно оттеняет бронзовый тон кожи.