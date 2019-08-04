Вот что может случиться, если вы съедите заплесневелый хлеб

Плесень походит из того же семейства, чтобы и грибы. Даже под микроскопом она выглядит также. Но плесень - вредна. Многие ее виды вызывают аллергию и проблемы с дыханием.

Заплесневелый хлеб. Фото иллюстративное. ФОТО: Caro / Boris Geilert / Caro / Boris Geilert

Плесень относится к царству грибов. На самом деле, если вы посмотрите с помощью микроскопа, вы увидите, что частички плесени часто выглядят как маленькие грибы: стебли со спорами на вершине. Эти споры придаютплесени свои прелестные цвета — например, сине-зеленая штриховка на вашем теперь несъедобном хлебе.

Хотя различные виды плесени могут быть красивыми, они также могут быть вредными. Многие разновидности — есть сотни тысяч видов плесени — вызывают аллергию и проблемы с дыханием. В некоторых случаях плесень производит микотоксины — яд, который заставляет людей, домашний скот и других животных чувствовать недомогание. И угадайте, где растет один из самых известных микотоксинов — афлатоксин? Все верно: на зерновых и ореховых культурах — двух основных составляющих многих видов хлеба.

Афлатоксин, вызывающий рак вид плесени, обнаруживаемый во всем мире, является одной из наиболее изученных и наблюдаемых видов плесени. Но, несмотря на все внимание, которое к ней приковано, эта плесень не была уничтожена, хотя производственные предприятия по всему миру контролируются, чтобы убедиться, что уровень афлатоксина остается в допустимых пределах.

Что если вы отрежете заплесневелые кусочки и просто съедите остальное? Конечно, все в порядке, верно? Неправильно. То, что вы видите на краю хлеба, может быть только верхушкой заплесневелости. Плесень может пускать корни в хлеб. Корни — та часть, где микотоксины обычно образуются. Кроме того, невидимые бактерии, которые также могут вызвать у вас недомогание, могут образовываться вместе с плесенью.