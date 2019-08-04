Девочка-припевочка! 32-летняя эстонская певица показала яркий кадр в купальнике

Сейчас, смотря на улыбающуюся Хелен трудно представить, что несколько лет назад она боролась с тяжелой депрессией и страдала от домашнего насилия. Сейчас, если судить по ее профилю в социальной сети, Хелен наслаждается каждым днем, делает успехи в карьере и вообще с улыбкой смотрит в будущее. На днях она опубликовала кадр, сделанный во время прогулки на яхте.