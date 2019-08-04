Вс, 4.08.2019
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  • Вожатая из России мечтает о Playboy и уже отсняла недетское портфолио: ТОП-10 фото

Вожатая из России мечтает о Playboy и уже отсняла недетское портфолио: ТОП-10 фото
Осторожно, горячо!

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ФОТО: Instagram

19-летняя Рада Романова учится на педагогическом направлении и практику проходила в летнем лагере с детишками младшего школьного возраста. 

И можно было бы назвать девушку обычной милой студенткой, если бы не одно но. Её страницы в соцсетях завалены откровенными снимками.

Мир узнал о Раде, когда она решила принять участие в конкурсе на девушку года в журнале Playboy.

Удивление аудитории журнала вызвала не столько сама девушка (хотя и там было чему приятно удивляться), сколько тот факт, что она учится на педагога.

Рада подтвердила эту информацию: она действительно студентка педагогического факультета и занималась с детьми из начальной школы.

Но сильного неодобрения девушка не боится, ведь своё будущее она не планирует связывать с преподаванием.

Быть моделью ей нравится больше, и, судя по имеющимся снимкам, это получается у неё превосходно.

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