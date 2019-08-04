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Вожатая из России мечтает о Playboy и уже отсняла недетское портфолио: ТОП-10 фото
19-летняя Рада Романова учится на педагогическом направлении и практику проходила в летнем лагере с детишками младшего школьного возраста.
И можно было бы назвать девушку обычной милой студенткой, если бы не одно но. Её страницы в соцсетях завалены откровенными снимками.
Мир узнал о Раде, когда она решила принять участие в конкурсе на девушку года в журнале Playboy.
Удивление аудитории журнала вызвала не столько сама девушка (хотя и там было чему приятно удивляться), сколько тот факт, что она учится на педагога.
Рада подтвердила эту информацию: она действительно студентка педагогического факультета и занималась с детьми из начальной школы.
Но сильного неодобрения девушка не боится, ведь своё будущее она не планирует связывать с преподаванием.
Быть моделью ей нравится больше, и, судя по имеющимся снимкам, это получается у неё превосходно.