Тусовка в эстонском лесу с Иваном Дорном: как сегодня развлекатеся молодежь и под кого танцует
В эти дни (2 и 3 августа) в Пылва проходит одно из самых необычных мероприятий этого лета — Intsikurmu Festival 2019! Лесная опушка, фонарики, неповторимая атмосфера и хорошая музыка — далеко не полный список того, что ожидало гостей этого необычного фестиваля.
В рамках фестиваля перед гостями выступили Superorganism (Великобритания), Kerli, Chinese Man (Франция), Lola Marsh (Израиль), Иван Дорн (Украина), Pom Poko unofficial (Норвегия), KuradiSaar, Анна Канеэлина, Март Ави, Iris Gold (Великобритания/Дания), Яан Хельсинг, Pluuto, YASMYN, Ewert and The Two Dragons, IDIOTAPE (Южная Корея), Garden City Movement (Израиль), Miljardid, Крис Ноа (Латвия), Lenna, JT Conception, ANETT, Микк Педая, Catapulta, villemdrillem, Кадри Вооранд, EiK, Duo Ruut, MY BABY (Голландия), Talbot, Sheep Got Waxed (Латвия).