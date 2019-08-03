Вот это ножки! Звезда «50 оттенков серого» блеснула фигурой в мини-платье
Актриса впервые за долгое время появилась на красной дорожке.
На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера картины "Сокол из арахисовой пасты", которая рассказывает о парне Заке с синдромом Дауна. Одну из главных ролей в фильме исполнила 29-летяя Дакота Джонсон, поэтому и пропустить премьеру ленты актриса просто не могла.
Для появления на красной дорожке селебрити выбрала элегантное и изысканное мини-платье от Saint Laurent, которое подчеркнуло шикарную фигуру Дакоты и сделало акцент на длинных стройных ногах.