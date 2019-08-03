Папарацци! Таллиннские бизнесмены наслаждаются ночной жизнью Cтарого города

Позже Занд добавился ко мне в Facebook и сделал предложение о работе… Раз в месяц я должна буду приезжать в Англию, он будет платить 2000 – 2500 евро. Мне он не объяснил, в чем будет заключаться суть моей работы и так далее, зато попросил взять с собой подругу «для смелости». Я решила взять с собой маму и ему это, конечно же, не понравилось. Переписка длилась еще пару месяцев. В Facebook он детали вообще не хотел обсуждать, только при личной встрече. В общем, я поняла, в чем дело, но не стала рассказывать никому, потому что была уверена, что мне никто не поверит.