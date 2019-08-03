Богиня! Настя Каменских восхищает роскошной фигурой в крошечном бикини

Похоже, что украинская певица Настя Каменских сполна наслаждается своим вторым медовым месяцем. Отметим, что звезда вместе со своим супругом Потапом отдыхают на итальянском острове Сицилия.
Своим новым снимком в купальнике Настя Каменских заставила сердца поклонников биться быстрее, ведь, судя по комментариям, они просто без ума от фигуры певицы. Ко всему, у Насти все отлично и с позированием – изогнутая спина, вытянутая ножка и утонченный изгиб тела.
Отметим, что на солнечную Сицилию артисты отправились вместе со своими друзьями и коллегами - участником группы «Время и Стекло» Алексеем Завгородним и его женой Анной, которая является лучшей подругой Насти.