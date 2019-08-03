Богиня! Настя Каменских восхищает роскошной фигурой в крошечном бикини

Своим новым снимком в купальнике Настя Каменских заставила сердца поклонников биться быстрее, ведь, судя по комментариям, они просто без ума от фигуры певицы. Ко всему, у Насти все отлично и с позированием – изогнутая спина, вытянутая ножка и утонченный изгиб тела.