Селена Гомес прекратила общаться с подругой, которая отдала ей свою почку

Около двух лет назад Селена Гомес перенесла трансплантацию почки. Донором для селебрити стала ее лучшая подруга, актриса Франсия Райса. Тогда, после операции, Селена благодарила девушку, публиковала совместные фото с ней, они появлялись на светских мероприятиях и проводили время. Однако со временем подписчики Гомес начали замечать, что подруги перестали публиковать совместные снимки в соцсетях.