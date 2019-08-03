Селена Гомес прекратила общаться с подругой, которая отдала ей свою почку

Об этом сообщила их общая знакомая.
Около двух лет назад Селена Гомес перенесла трансплантацию почки. Донором для селебрити стала ее лучшая подруга, актриса Франсия Райса. Тогда, после операции, Селена благодарила девушку, публиковала совместные фото с ней, они появлялись на светских мероприятиях и проводили время. Однако со временем подписчики Гомес начали замечать, что подруги перестали публиковать совместные снимки в соцсетях.
А несколько дней назад издание Radar Online поинтересовалось у общей знакомой Селены и Франсии, что произошло между некогда лучшими подругами.
Они не разговаривали и не виделись с октября прошлого года,
- заявила девушка.
А вот инсайдер отмечает, что причиной прекращения общения мог стать разгульный образ жизни Селены, которую вскоре после операции неоднократно видели в барах и на шумных вечеринках.