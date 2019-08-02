СМИ: Александр Цекало снова готовится стать отцом

Стало известно, что Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин в скором времени планируют стать родители. Оказывается, молодожены посетили популярный в Москве центр планирования семьи «Лапино», где, к слову, предпочитают рожать многие звезды. Инсайдеры, близкие к окружению супругов, отмечают, что Дарина уже беременна, однако все это пока остается на уровне слухов. Ни сам продюсер, ни его супруга пока эти сведения не подтвердили.
Если слухи подтвердятся, то этот ребенок станет уже четвертым для Александра и первым для его 28-летней супруги. У Цекало есть 10-летняя дочь Александра и шестилетний сын Михаил от третьей экс-жены, а также дочь Лолиты Милявской — Ева записана на Цекало, хоть он и не биологический отец девочки.
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Дарина Эрвин, жена Александра Цекало
Александр Цекало, чтобы молодая жена могла им гордиться и никого, кроме него не замечать, сел на диету и уже сбросил около десяти килограммов. По словам одного из друзей Цекало, продюсер очень изменился, связав себя узами брака с художницей Дариной Эрвин. Весь его дом теперь украшен картинами любимой жены, с некоторых пор он ходит в тренажерный зал и бассейн, а также забыл, как выглядит вредная еда. Теперь Александр питается исключительно полезной пищей. Он исключил из рациона жирное и мучное, отказался от определенных способов приготовления еды, например, жареных продуктов.