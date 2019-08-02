СМИ: Александр Цекало снова готовится стать отцом

Стало известно, чтои его молодая женав скором времени планируют стать родители. Оказывается, молодожены посетили популярный в Москве центр планирования семьи «Лапино», где, к слову, предпочитают рожать многие звезды. Инсайдеры, близкие к окружению супругов, отмечают, что Дарина уже беременна, однако все это пока остается на уровне слухов. Ни сам продюсер, ни его супруга пока эти сведения не подтвердили.