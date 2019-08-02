Самые прихотливые знаки Зодиака в спальне

Пора узнать, какие знаки Зодиака ведут себя требовательно и капризно, когда оказываются под одеялом с партнером.

Весы

Обычные позы вас не могут удивить. Они приемлемы только на начальных стадиях отношений. Далее будут намеки на более интересные игры в спальне. И если партнер не понимает их, то скорее всего Весы пойдут искать приключений где-то на стороне.

Рак

Спокойные и чрезмерно скромные Раки в спальне предъявляют особые требования. Они считают, что партнер должен всегда удивлять и даже немного шокировать. Раки любят откровенные наряды и кружевные мотивы на нагом теле. А еще они обожают, когда партнер берет инициативу в свои руки.

Овен

Люди этого знака Зодиака способны заскучать, если партнер перестает их удивлять. Они не терпят постоянства, а жаждут разнообразия. Слишком романтичный настрой им понравится, но не нужно злоупотреблять свечами и клубникой со сливками. Ищите новые сценарии и места для своих игр.

Лев

Строгость и скромность пропадают, когда Лев оказывается в спальне. Темпераментная личность жаждет не просто любви, она ищет приключений. В голове Львов миллионы сценариев, где не всегда всё прилично и мило. Очень часто эти люди давят на своих партнеров, требуя от них безумный игр. Но не все такие раскрепощенные!

Скорпион