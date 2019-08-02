Пять вредных привычек приготовления пищи, от которых стоит отказаться

Эти пять вредных привычек в приготовлении пищи лишают нас необходимых питательных веществ и заставляют съедать больше, чем надо, рассказывает портал «Волшебная еда».
Они могут даже сделать нас больными.
1. Варить овощи
Варка овощей в воде приводит к значительной потере витамина C и фолиевой кислоты. Например, брокколи теряет около 33% витамина С.
Принято считать, что мыть курицу перед жаркой нужно обязательно, чтобы избавиться от некоторых бактерий (включая сальмонеллу и кампилобактер, которые вызывают диарею, лихорадку и рвоту). На самом деле риски для здоровья полосканием не устраняются. Напротив, чистка домашней птицы водопроводной водой распространяет бактерии на вашей кухне — почти на один метр вокруг раковины. Капли с рук попадают на стол и даже на пол, что должно особенно беспокоить родителей маленьких детей.
Заметное количество витаминов, минералов и клетчатки содержится в кожуре овощей и фруктов. Например, в кожуре картофеля в 10-12 раз больше антиоксидантов, чем в мясе. Пилинг удаляет нерастворимую клетчатку, необходимую для хорошего пищеварения.
4. Смузи: «все смешать» и забыть про белки
Смузи — хороший способ съесть зеленые овощи и фрукты (и пообедать, даже когда вы спешите), но он не всегда сбалансирован. Смузи не хватает белков, хороших жиров и сложных углеводов, которые создают чувство сытости и удовлетворения.
У овощных салатов хорошая репутация — они, конечно, полезны. Но насколько разнообразны?
Если вы украсите свою миску салата сушеной клюквой, грецким орехом и сыром, вы легко сбалансируете прием пищи сахаром и белками. Измельченные сырые орехи и семена — лучший выбор для улучшения вкуса и аромата зеленых салатов.