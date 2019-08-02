Пять вредных привычек приготовления пищи, от которых стоит отказаться

Варка овощей в воде приводит к значительной потере витамина C и фолиевой кислоты. Например, брокколи теряет около 33% витамина С.

Простая истина: растворимые в воде витамины растворяются. О ней стоит помнить, выбирая способ тепловой обработки капусты или картофеля.

2. Мыть куриное мясо перед приготовлением

Принято считать, что мыть курицу перед жаркой нужно обязательно, чтобы избавиться от некоторых бактерий (включая сальмонеллу и кампилобактер, которые вызывают диарею, лихорадку и рвоту). На самом деле риски для здоровья полосканием не устраняются. Напротив, чистка домашней птицы водопроводной водой распространяет бактерии на вашей кухне — почти на один метр вокруг раковины. Капли с рук попадают на стол и даже на пол, что должно особенно беспокоить родителей маленьких детей.

Рекомендация проста: тщательно мойте руки после обработки птицы, еще лучше не полоскайте ее вовсе.

3. Чистить фрукты и овощи

Заметное количество витаминов, минералов и клетчатки содержится в кожуре овощей и фруктов. Например, в кожуре картофеля в 10-12 раз больше антиоксидантов, чем в мясе. Пилинг удаляет нерастворимую клетчатку, необходимую для хорошего пищеварения.

4. Смузи: «все смешать» и забыть про белки

Смузи — хороший способ съесть зеленые овощи и фрукты (и пообедать, даже когда вы спешите), но он не всегда сбалансирован. Смузи не хватает белков, хороших жиров и сложных углеводов, которые создают чувство сытости и удовлетворения.

Совет. Обогатите смузи ложкой йогурта или протеинового порошка, кусочком авокадо или ложкой льняных семян. Ищите идеи для усложнения рецептуры смузи. Чтобы получить сложный углевод, добавьте немного смолотой овсянки или съешьте с ломтиком цельнозернового хлеба.

5. Слишком много салатов

У овощных салатов хорошая репутация — они, конечно, полезны. Но насколько разнообразны?

Если вы украсите свою миску салата сушеной клюквой, грецким орехом и сыром, вы легко сбалансируете прием пищи сахаром и белками. Измельченные сырые орехи и семена — лучший выбор для улучшения вкуса и аромата зеленых салатов.