Пт, 2.08.2019
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Стало известно, кто она, новая возлюбленная Урмаса Сыырумаа

Хеди Лайгари

ФОТО: Instagram

Как мы уже сообщали, бизнесмен Урмас Сыырумаа разошелся с Кятлин Маран, отношения с которой длились много лет. Выяснилось, что причиной стала новая любовь Урмаса. Она на 25 лет младше самого Сыырумаа, зовут ее Хеди Лайгари, пишет Elu24.

Как можно узнать из Facebook Хеди, она окончила среднюю школу в Куусалу и Технический университет в Таллинне. На ее страничке много фотографий, связанных по тематике с эзотерикой и йогой. Сейчас она преподает тантрические танцы в школе йоги.

Кятлин Маран и Урмас Сыырума на президентском приеме в 2006 году

ФОТО: Пеэтер Ланговитс / PM/EMF

Видимо, на почве общих увлечений она и сблизилась с Урмасом, который разглядел в Хеди родственную душу.

Справа от Урмаса - Хеди Лайгари

ФОТО: Facebook

Известно, что Урмас увлечен различными духовными практиками, устраивает возле своего дома шаманские фестивали, а квартал Ротерманни, где множество зданий принадлежит фирмам Сыырумаа, построен исключительно по фен-шую, учению, которым бизнесмен тоже увлекается.

Хеди Лайгари

ФОТО: Instagram

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