Высшая степень возбуждения: Елена Беркова станцевала «горячий» тверк в бикини
Звезда фильмов для взрослых в очередной раз продемонстрировала свою «аппетитную» фигуру подписчикам в Instagram, пишет Пятый канал.
Бывшая участница шоу «Дом-2» и звезда фильмов для взрослых Елена Беркова порадовала подписчиков в Instragram новым соблазнительным видео. 34-летняя актриса показала, как танцует тверк в бикини. В центре внимания ролика — ягодицы девушки. Чтобы привлечь внимание к пышным формам теледивы, оператор снял их крупным планом.
Подписчики Берковой были в восторге от ее публикации. Несмотря на то, что на записи почти даже не видно лица звезды телестройки, фанаты были восхищены ее «аппетитной» фигурой и ровным темным загаром. По традиции, большая часть комплиментов принадлежала представителям мужского пола. Они не смогли устоять перед таким «горячим» танцем, а некоторые даже без стеснения признались, что влюблены в Елену и не пропускают ни одной ее публикации.
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«Ленка-проказница!»; «Очень возбуждающе»; «Классная попа».; «Какая аппетитная попка!»; «Леночка, я без ума от вас!» — написали фолловеры.