СМИ назвали имя звездной невесты старшего сына Дмитрия Пескова

Наследник Дмитрия Пескова долгое время жил с матерью в Великобритании, но недавно мужчина стал больше времени проводить в Москве с новой семьей отца. Среди его знакомых и друзей много знаменитостей — Джиган, Эмин Агаларов, Сергей Шнуров, рассказывает «Стархит».
О жизни старшего сына пресс-секретаря Владимира Путина практически ничего неизвестно, а обнародованные сведения слишком противоречивы. Судя по социальным сетям, он профессионально занимается конным спортом, увлекается рыбалкой, отдыхает на престижных курортах мира и находится в прекрасных отношениях с новой семьей отца.
Николай Песков родился в 1990 году, в браке политика и внучки советского полководца Анастасии Буденной. После развода родителей переехал с матерью в Великобританию, где позже взял фамилию отчима — Чоулз. Теперь же мужчина, кажется, обосновался в Москве. В Instagram старшего наследника Пескова нередко можно встретить фотографии с Татьяной Навкой и сводной сестрой Елизаветой.
А вот отыскать снимки с девушкой, чтобы подробнее узнать о личной жизни Николая — задача не из простых. Однако в распоряжении «СтарХита» оказались кадры, на которых сын политика нежно обнимает падчерицу Маши Распутиной.
Нелли — дочь мужа Маши Распутиной Виктора Захарова от первого брака. Еще год назад певица признавалась, что ее беспокоит тот факт, что у падчерицы нет бойфренда. Однако теперь, кажется, можно не переживать за счастье девушки — Николая Пескова по праву считают одним из завидных холостяков России.
Впрочем, Нелли также может похвастаться шикарным наследством — три года назад, переехав из родной Ухты в Москву, она стала хозяйкой роскошной трехкомнатной квартиры. «По прилете папа с Машей отвезли меня в жилой комплекс «Дом на Беговой» на берегу Москвы-реки и вручили ключики от дорогущей трешки, — делилась она со «СтарХитом». — Тайно от меня даже ремонт успели сделать».
Судя по Instagram, девушка живет на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает. В ее аккаунте можно найти фотографии из Турции, Парижа, Швейцарии, а также снимки, сделанные в лучших клубах столицы.