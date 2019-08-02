СМИ назвали имя звездной невесты старшего сына Дмитрия Пескова

О жизни старшего сына пресс-секретаря Владимира Путина практически ничего неизвестно, а обнародованные сведения слишком противоречивы. Судя по социальным сетям, он профессионально занимается конным спортом, увлекается рыбалкой, отдыхает на престижных курортах мира и находится в прекрасных отношениях с новой семьей отца.

Николай Песков родился в 1990 году, в браке политика и внучки советского полководца Анастасии Буденной. После развода родителей переехал с матерью в Великобританию, где позже взял фамилию отчима — Чоулз. Теперь же мужчина, кажется, обосновался в Москве. В Instagram старшего наследника Пескова нередко можно встретить фотографии с Татьяной Навкой и сводной сестрой Елизаветой.

А вот отыскать снимки с девушкой, чтобы подробнее узнать о личной жизни Николая — задача не из простых. Однако в распоряжении «СтарХита» оказались кадры, на которых сын политика нежно обнимает падчерицу Маши Распутиной.

«Сейчас они вместе отдыхают в Турции, где на днях представила свое ледовое шоу Татьяна Навка. Выглядят, как влюбленная парочка — постоянно обнимаются и целуются, правда лишь в щеку », — поделился со «СтарХитом» очевидец.

Пара пока не прокомментировала свои отношения

Нелли — дочь мужа Маши Распутиной Виктора Захарова от первого брака. Еще год назад певица признавалась, что ее беспокоит тот факт, что у падчерицы нет бойфренда. Однако теперь, кажется, можно не переживать за счастье девушки — Николая Пескова по праву считают одним из завидных холостяков России.

Впрочем, Нелли также может похвастаться шикарным наследством — три года назад, переехав из родной Ухты в Москву, она стала хозяйкой роскошной трехкомнатной квартиры. «По прилете папа с Машей отвезли меня в жилой комплекс «Дом на Беговой» на берегу Москвы-реки и вручили ключики от дорогущей трешки, — делилась она со «СтарХитом». — Тайно от меня даже ремонт успели сделать».

Николай дружит с новой семьей отца