Названы лучшие места Турции

Первую позицию занял древний ликийский город Патара у поселка Гилимеш, в 70 км от Фетхие. Помимо исторических красот здесь еще и самый протяженный пляж Турции. На втором месте - Бодрум. На третьем - Олюдениз. На четвертой строчке рейтинга - Калкан. Пятое место заняла курортная Анталия. На шестой позиции Сиде, на седьмом - Алания и на восьмом - Чешме. Девятое место туристы отдали городу Дальяну, который находится между курортами Мармарис и Фетхие. Сюда едут для пляжно-культурного или пляжно-оздоровительного отдыха.