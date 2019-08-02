«Любовь не проходит через три года»: жена Газманова показала пикантное фото с мужем

В личном Instagram жена знаменитости опубликовала чувственные фото. В кадре Олег и Марина Газмановы наслаждаются обществом друг друга.

"Есть ли страстные чувства в браке 30+ вместе. На моей практике, они становятся еще более глубокими. Как говорит композитор: не важно, кто возьмет самую высокую ноту, важно, кто ее дольше протянет. Я с уверенностью могу сказать, что любовь не проходит через три, семь...лет, она еще даже не начинается (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила супруга Олега Газманова под фотографиями.

После Марина отметила, что настоящая любовь – это награда за долгие годы совместной жизни. "Настоящая любовь приходит бонусом, кто продержался с друг другом много лет, создал миф своей семьи, падал и вставал... родил, построил, взрастил, простил, уважал и приумножал... вот только после такой многоступенчатости приходит настоящая ЛЮБОВЬ! Женщина любит ушами и нежными прикосновениями, поэтому закрывает глаза. Мужчина, наоборот, любит глазами, тактильным дыханием) Ух, Михалыч заводной!" – резюмировала жена звезды.