Смотрите, что происходило на показе фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» в рамках проекта «В кино с Народным Радио»

1 августа в 18:45 гости стали собираться на специальный показ фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» в кинотеатре Apollo Ülemiste. В рамках проекта «В кино с Народным Радио: премьера по-русски» в самом новом и модном кинотеатре страны состоялся совместный просмотр фильма.
Гостей встречали приветственным напитком от Saku, в 19:00 ведущие Народного Радио начали долгожданный розыгрыш роскошных призов, а в 19:20 свет погас, и начался совместный просмотр фильма. Картину показали на русском языке, что очень удобно, так как зрителям не нужно было тратить время на прочтение субтитров!
Смотрите нашу эксклюзивную галерею с премьеры фильма!