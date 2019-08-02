Пт, 2.08.2019
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  • Смотрите, что происходило на показе фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» в рамках проекта «В кино с Народным Радио»

Смотрите, что происходило на показе фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» в рамках проекта «В кино с Народным Радио»

1 августа в 18:45 гости стали собираться на специальный показ фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» в кинотеатре Apollo Ülemiste. В рамках проекта «В кино с Народным Радио: премьера по-русски» в самом новом и модном кинотеатре страны состоялся совместный просмотр фильма. 

Гостей встречали приветственным напитком от Saku, в 19:00 ведущие Народного Радио начали долгожданный розыгрыш роскошных призов, а в 19:20 свет погас, и начался совместный просмотр фильма. Картину показали на русском языке, что очень удобно, так как зрителям не нужно было тратить время на прочтение субтитров! 

Смотрите нашу эксклюзивную галерею с премьеры фильма!

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