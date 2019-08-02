41-летняя Ирина Пегова показала стройные ноги в новой фотосессии в кружевах

«Шел третий выходной! Человек с природою един, когда они вместе и рядом – ты не один. Такое гармоничное состояние доступно далеко не каждому, единицы способны обрести покой, тем более в нашей с вами ситуации, живя в мегаполисах! (Тем кто в на природе, тем легче). А нам надо позволять себе оставаться самим с самой со своими мыслями! Что я сегодня и делала!», - подписала снимок актриса, которая уже несколько дней отдыхает в Петербурге.

«Блин, в нашем мире, когда все вокруг постоянно диктуют нам, как себя вести, что есть, во что одеваться, что сейчас престижно и модно, а что нет, их настойчивые крики постоянно заглушают тихий шепот нашей души. Вот почему мы годами не можем найти себя, раскрыть свое предназначение и просто научиться радоваться каждому дню. Мы воспринимаем навязанные правила и установки как свои собственные. У вас, наверное, тоже случалось такое: вы думаете, что это ваши мысли и желания, а потом оказывается, что вам их внушили – родители, друзья, масс-медиа, глянцевые журналы, социальные сети, коллеги? Есть понятие Внутреннего Смотрителя, режиссера, который позволяет мне как будто выйти из ситуации и взглянуть на нее со стороны, как с камеры слежения! Отследить мои чувства и мысли, понять, чего я на самом деле хочу и что мной движет. Остаюсь в моменте «здесь и сейчас» и одновременно участником, зрителем и режиссером всего происходящего! Короче, необходимо снять всю эту гребаную шелуху и осознать, что наше, настоящее, а что – лишнее, что вдохновляет и напитывает нас энергией, а что только сдерживает и загоняет в рамки шаблонов и предрассудков», - продолжила рассуждение актриса.