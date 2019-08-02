«Есть мужчины, от которых пахнет дорогим сексом»: СМИ нашли сетевой дневник убитой «девушки в чемодане»

33-летний специалист по информационным технологиям Максим Гареев тут же сознался в убийстве. Он рассказал, что приехал к Екатерине для интимного свидания. По его словам, после секса девушка начала над ним издеваться. Говорила про его внешний вид и финансовую состоятельность. Мужчина вышел из себя и схватил кухонный нож.

После убийства мелькали разные версии. Например, что несчастную девушку зарезал ревнивый поклонник, который узнал, что на днях Катя улетает с 52-летним бизнесменом в Амстердам. Во время ареста в Никулинском суде Гареевзаявил журналистам, что никаких чувств у него к Караглановой не было. Встречались они исключительно за деньги. «Я ее видел второй раз в жизни. Она обычная проститутка. 10 тысяч рублей в час». Это примерно 140 евро.

По словам Гареева, девушку он нашел через сайт интим-услуг. Позже он обнаружил ее анкету и на популярном сайте знакомств «Мамба». Корреспонденты «Комсомольской Правды» также отыскали страничку Екатерины. В этой сети она называла себя Леди Кошечка, а в другой соцсети была Олененком Элли, но тот аккаунт был недавно удален.

Анкета Екатерины на популярном сайте знакомств.

О себе Катя-Кошечка сообщает немного. Учится в ординатуре Московского областного научно-исследовательского клинического института, любит книги Достоевского и Толстого, живопись Врубеля.

На сайте знакомств Екатерина называла себя «Леди Кошечка». Фото: соцсеть

Страничку на «Мамбе» Карагланова завела в 2012 году, когда ей было 17 лет: «Я здесь в поисках интересных людей, общения и впечатлений!» В фотоальбоме частенько публикует откровенные фото. В купальниках и кружевном белье. Есть снимки и с веб-камеры. Есть и несколько дневниковых записей девушки. Самая ранняя - как раз сразу после открытия странички. Юная Катя размышляет об отношениях с мужчинами, которые намного старше: «Знаете, почему молодые девушки выбирают мужчин после тридцатника? Сейчас, возможно, подпорчу самооценку тем, кто осуждает девок за то, что те спят с сорокалетними жирными мужиками...»

Будущая фотомодель рассказывает о том, что ее сверстники едят в «Макдональдсе», носят одежду с «Черкизона» и в лучшем случае заказывают в Интернете поделки часов Rolex.

Екатерина Карагланова. Фото: соцсети

«Лично я вижу куда больше секса в состоявшихся зрелых мужчинах, умело подчеркивающих свое тело костюмом от Zilli, в оправах Cartier и с Raymond Weil на запястьях. С таким мужчиной чувствуешь себя женщиной. Ты знаешь, что в любом заведении, куда бы вы ни пришли, вам предложат самые уютные места, лучшие блюда и хороший алкоголь. Потому что власть подчиняет всё и всех. А с двадцатилетним что? В кино сходишь, где будешь обмацана за все места, или у входа в клуб полчаса в очереди простоишь?»

«Знаете, есть такие мужчины, от которых пахнет дорогим сексом. Таким хочется отдаваться. Обычно таким мужчинам как минимум тридцать. И чем старше он будет, тем лучше для нас, женщин. Поэтому когда я вижу красивых телок с малолетними (нехорошее слово), мне становится очень обидно за то, что они так бездарно тратят свою молодость и растрачивают ее на такие «отношения».

Фото: соцсети.