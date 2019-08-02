«Есть мужчины, от которых пахнет дорогим сексом»: СМИ нашли сетевой дневник убитой «девушки в чемодане»

Кровавая трагедия в подмосковных Раменках продолжает обрастать новыми подробностями. Напомним, 27 июля в квартире на улице Пырьева нашли тело 24-летней Екатерины Караглановой, фотомодели и начинающей блогерши (86 тысяч подписчиков в Instagram). Обнаженную девушку убили пятью ударами ножа в шею и грудь. Она лежала в раскрытом чемодане, будто убийца пытался ее в него упаковать. Спустя три дня задержали подозреваемого, пишет Topnews со ссылкой на «Комсомольскую правду».
33-летний специалист по информационным технологиям Максим Гареев тут же сознался в убийстве. Он рассказал, что приехал к Екатерине для интимного свидания. По его словам, после секса девушка начала над ним издеваться. Говорила про его внешний вид и финансовую состоятельность. Мужчина вышел из себя и схватил кухонный нож.
После убийства мелькали разные версии. Например, что несчастную девушку зарезал ревнивый поклонник, который узнал, что на днях Катя улетает с 52-летним бизнесменом в Амстердам. Во время ареста в Никулинском суде Гареевзаявил журналистам, что никаких чувств у него к Караглановой не было. Встречались они исключительно за деньги. «Я ее видел второй раз в жизни. Она обычная проститутка. 10 тысяч рублей в час». Это примерно 140 евро.
По словам Гареева, девушку он нашел через сайт интим-услуг. Позже он обнаружил ее анкету и на популярном сайте знакомств «Мамба». Корреспонденты «Комсомольской Правды» также отыскали страничку Екатерины. В этой сети она называла себя Леди Кошечка, а в другой соцсети была Олененком Элли, но тот аккаунт был недавно удален.
Анкета Екатерины на популярном сайте знакомств.
О себе Катя-Кошечка сообщает немного. Учится в ординатуре Московского областного научно-исследовательского клинического института, любит книги Достоевского и Толстого, живопись Врубеля.
На сайте знакомств Екатерина называла себя «Леди Кошечка». Фото: соцсеть
Страничку на «Мамбе» Карагланова завела в 2012 году, когда ей было 17 лет: «Я здесь в поисках интересных людей, общения и впечатлений!» В фотоальбоме частенько публикует откровенные фото. В купальниках и кружевном белье. Есть снимки и с веб-камеры. Есть и несколько дневниковых записей девушки. Самая ранняя - как раз сразу после открытия странички. Юная Катя размышляет об отношениях с мужчинами, которые намного старше: «Знаете, почему молодые девушки выбирают мужчин после тридцатника? Сейчас, возможно, подпорчу самооценку тем, кто осуждает девок за то, что те спят с сорокалетними жирными мужиками...»
Будущая фотомодель рассказывает о том, что ее сверстники едят в «Макдональдсе», носят одежду с «Черкизона» и в лучшем случае заказывают в Интернете поделки часов Rolex.
Екатерина Карагланова. Фото: соцсети
«Лично я вижу куда больше секса в состоявшихся зрелых мужчинах, умело подчеркивающих свое тело костюмом от Zilli, в оправах Cartier и с Raymond Weil на запястьях. С таким мужчиной чувствуешь себя женщиной. Ты знаешь, что в любом заведении, куда бы вы ни пришли, вам предложат самые уютные места, лучшие блюда и хороший алкоголь. Потому что власть подчиняет всё и всех. А с двадцатилетним что? В кино сходишь, где будешь обмацана за все места, или у входа в клуб полчаса в очереди простоишь?»
«Знаете, есть такие мужчины, от которых пахнет дорогим сексом. Таким хочется отдаваться. Обычно таким мужчинам как минимум тридцать. И чем старше он будет, тем лучше для нас, женщин. Поэтому когда я вижу красивых телок с малолетними (нехорошее слово), мне становится очень обидно за то, что они так бездарно тратят свою молодость и растрачивают ее на такие «отношения».
Фото: соцсети.
Последняя запись датирована 2018 годом. Обращение к мужчинам. «Бытует мнение, что вы всё чаще и чаще стали оценивать «по одежке», то бишь при наличии сумки Birkin можно вполне закрыть глаза на отсутствие эрудиции или низкий уровень интеллекта. И если с нами, женщинами, все понятно, что в туфлях за 70 тысяч мы банально чувствуем себя уверенней, чем в босоножках за пару тысяч рублей, то с вами вопрос остается нераскрытым. Как часто при знакомстве вы оцениваете «упакованность» девушки?».