Для каждого знака Зодиака существует свое счастливое число

Способы, которые используют для определения счастливого числа благополучия

Если верить специалистам по нумерологии, то каждый человек имеет свое магическое число, которое приносет удачу и благосостояние. Для определения своего счастливого числа, нужно знать точную дату рождения. После этого каждое число складываем, полученную сумму, если она двойная, складываем еще раз, пока не получится число меньше десяти. Именно полученное число и является счастливым, приносит удачу и возможность исправить свою жизнь.

Второй способ вычисления своего счастливого числа такой. Из множества чисел, что существует в мире, каждый человек считает своим какое-то определенное. Человек выбирает его самостоятельно и верит в то, что оно принесет удачу и счастье. А вера – это больше, чем различные вычисления и расчеты.

Некоторые уверены, что номер 13 - это обычное число. Например, египтяне и китайцы всегда считали его счастливым и магическим. Если им нужно было что-то важное сделать, то делали именно в этот день. В Италии ходит легенда, что если ребенок зачат 13 числа, то он будет счастливым и удачливым.

Не менее волшебным считается число семь: оно может помочь привлечь удачу и благополучие во всех начинающих делах. Данная цифра берет свое начало во многих религиях. Оно олицетворяет мудрость и ум, а также богатство и здоровье.

Счастливое число, которое соответствует каждому знаку Зодиака

Для Раков: 2, 4, 5 и 8 каждого месяца. Именно в эти дни можно назначать важные дела и события, так как они принесут значительный успех и достаток. Для Рыб: это 6, 7, 11 и все числа, кратные семи. Именно в это время можно кардинально менять свою жизнь. Скорпионам будет везти 4, 5, 8 и 9.

Весам будет везти в любые числа месяца, которые кратны 6. Водолеи будут чувствовать себя увереннее и талантливее 9, 11 и 13. Близнецов в большинстве случаях окружает цифры 3 и 4, которые считаются счастливыми для них.

Львам везет 3, 8 и 13 числа каждого месяца, и этим стоит пользоваться. Стрельцам нужно планировать все важные дела на 8 и 13. Овны могут рассчитывать на удачу 4, 7 и 9 числа каждого месяца.