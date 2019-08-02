Пт, 2.08.2019
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«Роскошная»: Владимир Пресняков оценил фигуру жены в купальнике

Наталья Подольская

ФОТО: Instagram

37-летняя Наталья Подольская улетела на отдых вместе с мамой и четырехлетним сыном Артемием. Певица опубликовала фото в купальнике у бассейна, пишет Cosmo.

Звезда отдыхает в турецком Белеке. В распоряжении Подольской оказалась вилла в пятизвездочном отеле Ela Quality Resort. Здесь есть собственный бассейн, терраса с лежаками и гамаком. Наталья также похвасталась, что в отеле есть всё необходимое для детей — развлечения, аттракционы и игрушки.

Певица опубликовала фото в купальнике
Певица опубликовала фото в купальнике
instagram.com/nataliapodolskaya

Подольская опубликовала отпускное фото. Загорелая певица предстала в слитном монохромном купальнике терракотового цвета. Она удобно расположилась в гамаке, продемонстрировав стройное тело и длинные ноги. «Всем доброго утра!» — пожелала Наталья.

Одним из первых на публикацию отреагировал 51-летний супруг звезды Владимир Пресняков. Дела не позволили ему присоединиться к семье на отдыхе. «Роскошная», — написал в комментариях исполнитель.

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