«Роскошная»: Владимир Пресняков оценил фигуру жены в купальнике

Звезда отдыхает в турецком Белеке. В распоряжении Подольской оказалась вилла в пятизвездочном отеле Ela Quality Resort. Здесь есть собственный бассейн, терраса с лежаками и гамаком. Наталья также похвасталась, что в отеле есть всё необходимое для детей — развлечения, аттракционы и игрушки.