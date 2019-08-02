«Хотите заняться сексом?»: Лолита протестировала новую швабру в легкомысленном халатике
Подписчики раскритиковали певицу за глубокое декольте, пишет Пятый канал.
Лолита Милявская поделилась на своей страничке в Instagram видео, где она предстала в шелковом халате, почти не скрывающем внушительный бюст. Об этом сообщает Утро.ru. Комментаторы сразу обратили внимание на возрастные изменения.
«Что с грудью? Из-за нее Дима ушел»; «Ни лицо, ни тело не вызывают ни восхищения, ни желания быть в такой форме в 55»; «Бабка-то вообще с ума сошла», — комментируют недовольные подписчики.
Поклонники актрисы встали на сторону кумира. Они похвалили Лолиту за то, что она не поддается общей моде и не делает пластических операций.
А вообще весь сыр-бор случился из-за электрошвабры. 10 июля певица выложила в Instagram видео, на котором раскритиковала модное устройство от популярного производителя. В итоге Лолита призналась в любви обычной швабре с отжимом.
Позднее артистке прислали новую модель — по этому поводу она и записала свежий ролик. Получилась своеобразная видеораспаковка — в случае, если электрошвабра вновь окажется плохой, Лолита пообещала заняться сексом со своей старой. Но устройство справилось на отлично, и до разврата с бытовым прибором дело не дошло.
Так приятно, когда компании не всё равно, что думает о ней потребитель ☝ Представители компании Керхер @karcher_russia не только видели мой пост, но и читали Ваши комментарии и мнения о продукции! Разница в изделии есть, эта щетка мобильна! Надеюсь, долго прослужит! Принимаю извинения, но старую швабру пока оставлю)! 🤓✌ Ещё раз, Спасибо!