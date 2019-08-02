«Хотите заняться сексом?»: Лолита протестировала новую швабру в легкомысленном халатике

Лолита Милявская поделилась на своей страничке в Instagram видео, где она предстала в шелковом халате, почти не скрывающем внушительный бюст. Об этом сообщает Утро.ru. Комментаторы сразу обратили внимание на возрастные изменения.

«Что с грудью? Из-за нее Дима ушел»; «Ни лицо, ни тело не вызывают ни восхищения, ни желания быть в такой форме в 55»; «Бабка-то вообще с ума сошла», — комментируют недовольные подписчики.

Поклонники актрисы встали на сторону кумира. Они похвалили Лолиту за то, что она не поддается общей моде и не делает пластических операций.

А вообще весь сыр-бор случился из-за электрошвабры. 10 июля певица выложила в Instagram видео, на котором раскритиковала модное устройство от популярного производителя. В итоге Лолита призналась в любви обычной швабре с отжимом.