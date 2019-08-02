«Будто назло Богомолову»: Дарья Мороз поделилась чувственным фото

После развода с Константином Богомоловым актриса стала все чаще публиковать откровенные фото на официальной странице в Instagram, пишет Экспресс газета.
Пока Константин Богомолов поет дифирамбы Ксении Собчак, бывшая жена режиссера — Дарья Мороз — времени даром не теряет. На официальной странице в Instagram актриса будто назло Богомолову опубликовала смелое фото, где запечатлена в шубе на голое тело, стрингах и лакированных туфлях на шпильке. Фотограф сделал акцент на стройной фигуре звезды.
Нужно ли говорить, что столь чувственный кадр никого не оставил равнодушным. Кому-то фото показалось чересчур вульгарным, а кто-то назвал Дарью Мороз, запечатленную в таком виде, идеалом женской красоты.
«Это прекрасный женственный и сексуальный кадр», «Полный восторг!», «Ей Богу, прямо редкость какая-то, Ваши посты — сгусток энергии и драйва, какой-то позитивной энергии, удивляюсь Вашему дару так идти по жизни», «Дарья, да не старайтесь вы так», «Женщина-огонь. Но уже перебор», — обсуждают фолловеры.
К слову, недавно Дарья Мороз рассказывала о разводе с Константином Богомоловым. Супруги официально расторгли брак прошлой осенью, сумев сохранить дружеские отношения ради общей дочери Анны и совместных кино- и театральных проектов. Весной этого года состоялась премьера эротического триллера Богомолова «Содержанки», где Мороз исполнила одну из главных ролей.