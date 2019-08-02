«Будто назло Богомолову»: Дарья Мороз поделилась чувственным фото

Пока Константин Богомолов поет дифирамбы Ксении Собчак, бывшая жена режиссера — Дарья Мороз — времени даром не теряет. На официальной странице в Instagram актриса будто назло Богомолову опубликовала смелое фото, где запечатлена в шубе на голое тело, стрингах и лакированных туфлях на шпильке. Фотограф сделал акцент на стройной фигуре звезды.

Нужно ли говорить, что столь чувственный кадр никого не оставил равнодушным. Кому-то фото показалось чересчур вульгарным, а кто-то назвал Дарью Мороз, запечатленную в таком виде, идеалом женской красоты.

«Это прекрасный женственный и сексуальный кадр», «Полный восторг!», «Ей Богу, прямо редкость какая-то, Ваши посты — сгусток энергии и драйва, какой-то позитивной энергии, удивляюсь Вашему дару так идти по жизни», «Дарья, да не старайтесь вы так», «Женщина-огонь. Но уже перебор», — обсуждают фолловеры.