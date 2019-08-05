Почем опиум для народа? Магазин конопли полюбился финским туристам

Продукты с добавлением конопли или каннабиса продаются в Эстонии. Еще несколько лет назад в продуктовых магазинах можно было увидеть шоколадки с коноплей. Когда я привозила их в Москву, москвичи диву давались. Кремы для рук и ног с добавлением конопляного масла тоже давно в продаже, как и само масло для кулинарных нужд. А вот чаи, мороженое, йогурты с коноплей появились в продаже сравнительно недавно. Как сказала одна моя приятельница: я съела два мороженых с коноплей – не «вштырило»!

Печенье с марихуаной. Наверное, бодрит невероятно. И не способствует набору лишнего веса. Цена – 3 евро. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

И не «вштырит»! Продаваемая в Эстонии конопля – так называемая «легкая», лечебная, и ее продажа и использование в нашей стране – законны. В Эстонии продавать содержащие КБД продукты в качестве лечебных препаратов запрещено, а вот на биологически активные добавки с КБД запрет не распространяется.

Вот он – гашиш по цене 15 евро за грамм ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

«Легкая» – означает, что в ней содержится только каннабидиол (КБД/CBD). А вот если с ним в растениях конопли будут два других изомера — дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК) и просто каннабинол, то марихуана становится «травой» с наркотическими свойствами.

Наличие же одного только каннабидиола превращает ее из наркотика в общедоступный продукт. Содержание в ней тетрагидроканнабинола не может превышать 0,2%. В Эстонии разрешена лишь такая. Наркотического опьянения от ее употребления не наступит, зато, как говорят, можно ощутить ее расслабляющие и успокаивающие свойства.

Конопляной водицы испить в магазине может каждый. Даже с медом. Я попробовала – не понравилось! Специфический запах конопли явно не входит в число моих фаворитов. Но, как известно, на вкус и цвет товарищей нет. ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

Название магазина тоже «конопляное». Сатива (Cannabis sativa) – это подвид конопли родом из Мексики, Колумбии и стран Южной Азии. Вы разбираетесь, что есть конопля, а что марихуана? Марихуана –официальное название конопли.

Соцветия конопли, которые используются, например, в ароматерапии. Стоимость – от 15 до 50 евро. Как видите, они все разные, но доминирующий аромат у всех конопляный. ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

В небольшом магазинчике есть из чего выбрать. Как рассказала его владелица Минна-Maрия Амъярв, здесь продаются различные продукты из каннабиса – семена, масла, цветы, чаи, а также товары для здоровья – травы, суперпродукты. Товар заказывается из Швейцарии, Италии, Австрии и Нидерландов. Покупают как местные, так и многочисленные туристы от 18 до 90 лет. Особенно в почете магазин у финнов.

Идея такого бизнеса пришла Минне-Марии во время путешествия в Майами, где были магазины и кафе, торгующие легкой коноплей.

Прибылен ли этот бизнес в Таллинне?

Как и в любом другом, – говорит Минна-Мария, – здесь есть свои плюсы и минусы.

Cпециальные добавки, которые ускоряют обмен веществ и снижают аппетит, способствуют улучшению концентрации внимания. Можно добавлять в чай. ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

Цена на масло, которое следует использовать в косметических целях, довольно высока: 300 миллиграммов – 36 евро.

Цены на конопляное масло кусаются. ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

Мне приглянулось это зеркало. Наверное, отправляет покупателей, как Алису в Зазеркалье.

Свет мой, зеркальце, скажи! Употребил конопляное печенье и сразу стал красавцем. Или красавицей. ФОТО: Kонстантин Седнев / Postimees Grupp

Считается, что медицинская марихуана бодрит, заряжает энергией; повышает уверенность в себе (и не нужны никакие курсы Лабковского); вдохновляет на творческую деятельность; работает как антидепрессант и поднимает настроение. Есть данные, что марихуана помогает при лечение онкозаболеваний и пациентам с синдромом Альцгеймера.

И Минна-Мария согласна:

Исходя из своего личного опыта и по отзывам могу сказать, что это так,

– говорит она.