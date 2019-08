Есенин-центр опубликовал новое видео с «призраком поэта»

1EN-34-K1922 (91348) Isadora Duncan und Sergej Esenin Duncan, Isadora amerik. Tänzerin San Francisco 27.7.1878 - Nizza (Auto- unfall) 14.9.1927. - Isadora Duncan mit ihrem Ehemann, dem Dichter Sergej Esenin. - Foto, 1922. E: Isadora Duncan and Sergey Yesenin Duncan, Isadora American dancer, San Francisco 27.7.1878 - Nice (car accident) 13.9.1927. - Isadora Duncan with her husband, the poet Sergey Yesenin. - Photo, 1922. F: Duncan, Isadora Duncan, Isadora ; danseuse américaine ; San Francisco 27.7. 1878 - Nice (accident de voiture) 13.9.1927. - Isadora Duncan avec son mari, le poète Sergueï Essenine. -

ФОТО: akg-images / akg-images