Валдис Пельш с юмором объяснил, почему не боится акул

Известный телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему не боится, что на него может напасть акула. Недавно телеведущий побывал в Мексике на съёмках, где ему довелось плавать вместе с опасными хищниками, пишут Аргументы.
Пельш отметил, что отлично знает о том, насколько опасными могут быть акулы, однако верит, что у него с хищниками есть своя договоренность, передаёт teleprogramma.pro. «Я не ем суп из акульих плавников, а они не едят меня», - пошутил телеведущий.
Валдис признался, что любит экстрим и активный отдых, а потому опыт плавания с акулами ему очень понравился. Телеведущий отметил, что для этого съёмочная группа получила напрокат специальную самодвижущуюся акулью клетку, в которой могут находиться наблюдатель и пилот.