Девушка всегда носила на руке резинку для волос и через 30 лет пожалела об этом

«Спустя несколько дней я зашла в магазин и рассказала продавщице о произошедшем. И она вдруг серьезно заявила: «Никогда не надевайте резинку на запястье». Невролог рассказал ей о возможных проблемах, которые могут появиться из-за этого», - поведала Лиза.

В итоге у Лизы нарушилось кровообращение, был поврежден главный нерв на руке, началось воспаление.