Девушка всегда носила на руке резинку для волос и через 30 лет пожалела об этом

Как правило, девушки всегда держат под рукой резинку для волос. И самое удобное место — это запястье. Однако мало кто догадывается, чем может обернуться подобная привычка, предупреждает Лайф.
Лиза Мак-Леннан всегда обладала густой шевелюрой, поэтому неудивительно, что резинка для волос была острой необходимостью в ее жизни. Лиза, как и многие другие, носила ее на запястье. Так продолжалось около 30 лет, пока женщину не начали беспокоить боли в руках. В результате у 47-летней жительницы Британской Колумбии в Канаде был диагностирован синдром запястного канала — неврологическое заболевание, вызванное сжатием нерва.
Боль чувствуется в обоих запястьях Лизы, но в особенности на левой руке, где женщина всегда носила резинку для волос. Причем она даже подумать не могла, что столь безобидная привычка может сказаться на ее здоровье. Сначала Лиза решила, что виной всему артрит, но продавщица рассказала, в чем настоящая причина ее страданий, сообщает The Sun.
«Спустя несколько дней я зашла в магазин и рассказала продавщице о произошедшем. И она вдруг серьезно заявила: «Никогда не надевайте резинку на запястье». Невролог рассказал ей о возможных проблемах, которые могут появиться из-за этого», - поведала Лиза.
В итоге у Лизы нарушилось кровообращение, был поврежден главный нерв на руке, началось воспаление.