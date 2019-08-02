Пережившая развод Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу

Расставание с Владом Соколовским, о котором Рита Дакота объявила год назад, далось ей нелегко. По словам певицы, несмотря на рождение дочери Мии, экс-супруг неоднократно предавал ее и изменял с десятками девушек, пишет Экспресс газета.
Сейчас Рита находится в статусе свободной женщины, однако поговаривают, что сердце Дакоты уже успел покорить чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков. Пара только-только начала строить отношения, поэтому не торопится их афишировать. На то, что Дакота и Гурков встречаются, намекают и совместные фотографии Риты и Виталия, правда, пока их публикуют не сами влюбленные, а их общие друзья.
К слову, когда-то певицу и спортсмена уже связывали романтические отношения. Чувства вспыхнули между ними около 10 лет назад, когда Дакота только выпустилась с «Фабрики звезд». Тогда Гурков красиво ухаживал за Дакотой, дарил ей цветы, подарки, приглашал на ужины и даже посвятил любимой стихотворение.
Возможно, Рита решила дать Виталию второй шанс, тем более что недавно певица представила композицию о новых отношениях. «Я не хочу назад. Он был репетицией до тебя», — поет Дакота, намекая на неудачный брак с Соколовским.